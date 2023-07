Cómo es la casa de Barbie que existe en Malibú, California

La casa de Barbie se ubica sobre la soleada ciudad de Malibú, en una colina, frente al mar y cuenta con extraordinarias vistas panorámicas que sirven como un telón de fondo perfecto para vivir un sueño paradisíaco.

Aunque eso sí, la casa de Barbie de Malibú no es la misma que se utilizó para el rodaje de la cinta, la que veremos en la gran pantalla se montó sobre un set de Warner Bros. que se ubica en las afueras de Londres, la cual estuvo a cargo de la diseñadora de producción Sarah Greenwood y la decoradora de escenarios Katie Spencer.

Spotted this thing from 10 miles away flying over #Malibu today. Is that a…. real life #Barbie Malibu House?? Seems to be. Pink everything… a water slide… floating “KEN” letters. Publicity stunt? Huge Barbie fans? Filming location #BarbieMovie ? Who knows. @kcalnews pic.twitter.com/6x9gEcFoVf

— John Schreiber (@johnschreiber) June 26, 2023