Cómo reaccionó el novio de Danna Paola después del beso entre la cantante y su bailarina

En sus más recientes presentaciones surgió una nueva polémica, se trata de el besó que le dio a una de sus bailarinas durante un show. El video se viralizó en redes sociales lo que provocó que surgieran comentarios de sus seguidores afirmando que eso era considerado como “infidelidad”.

Los comentarios surgieron por la relación sentimental que Danna Paola y Alex Hoyer mantienen desde hace unos meses. El cantante aseguró que están muy enamorados y que tiene deseos de poder llevar su relación al siguiente paso, ya que ha considerado casarse muy pronto.

“Claro que quiero boda, pero como siempre les digo, ahorita estamos súper, súper enfocados, tanto ella en su carrera como yo en la mía”, aseguró.

Alex Hoyer además ha demostrado su apoyo durante la gira, que ha sido complicada.

Debido a los comentarios de los fanáticos sobre la supuesta infidelidad de Danna Paola durante su concierto, Hoyer fue cuestionado sobre qué pensaba del beso entre la cantante y su bailarina.

Alex afirmó que no tenía ningún problema con la situación, ya que mantienen una excelente comunicación en pareja.

“Mira, es show. Amor es amor y que nadie se meta. Celoso, no. Hay que estar seguros, la comunicación es súper importante para estas cosas. Danna se está divirtiendo y eso es lo más importante, ella está feliz, la está pasando increíble en su show y si sale un beso ahí, pues que salga, no pasa nada”, aseguró Hoyer.

No es la primera vez que la mexicana se besa con un bailarina en el escenario durante un concierto, meses antes ya lo había hecho en el Tecate Emblema 2022. A pesar de esto su pareja ya confirmó que no le molesta y no es una persona celosa.