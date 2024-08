"Si algo te contaron

Puede que sea verdad-ah-ah

Y no es tan grave

Solo te lo advierto

Por si te quieres quedar-ah-ah

Dicen que soy la mala reputación

Que me tiren, yo tiro la bendición

Que no sirvo pa’ una relación

Que lo dejo loquito, que soy la perdición"

Es parte de lo que dice la canción de Belinda llamada La Mala, que se estrenó el 15 deagosto pasado. Una canción que habla de un encuentro personal con el juzgar de los demás que lleva a la muerte.

El video se estrenó el viernes 23 de agosto y ha causado polémica al ver a Belinda en diferentes escenarios y queriendo ser apredreada por una población mientras viste un atuendo blanco y sucio. Posiblemente evocando la historia de María Magadalena a quien se le juzgó por adulterio e iba a ser lapidada.

Aparece en el video en otros personajes oscuros. Infobae incluso analiza en la escena en la que aparecen mujeres le tejen una máscara para la cantante, podría estar simbolizando cómo los medios de comunicación le construyen una imagen en la que no se siente representada.

Desde que se escuchó la letra usuarios han relacionado la canción con su expareja Christian Nodal porque su historia también fue mediática y se hizo ver que ella era la culpable de que la relación fracasara.

Belinda y Christian Nodal sorprendieron al mundo del espectáculo en 2022, al anunciar su separación luego de más de un año juntos y planes de contraer matrimonio.

Esta ruptura causó un sinfín de rumores en torno a ambos artistas, los cuales indicaron que los supuestos motivos de su separación fueron debido a un préstamo que la cantante mexicana le hizo a Nodal.

A los meses de esa noticia, Belinda rompió su silencio y ofreció una entrevista a la revista Vogue España, en donde habló abiertamente sobre su compromiso con Christian Nodal y el fin de su relación. Belinda confesó haberse sentido expuesta en redes sociales tras revelar su noviazgo con el intérprete de música regional mexicana y lamentó la forma en la que se llevó su posterior separación, la cual causó controversia alrededor del mundo.

El diario Milenio confirmó que la cantante, por medio de un audio en su canal de WhatsApp comunicó un mensaje a sus seguidores acerca de su nuevo material. "

"Ya saben que me encanta el cine de terror. Halloween es uno de mis momentos favoritos del año y justo va por ese lado. No va para nadie, no, no, no. Esto no va para ninguna persona, es para mí, para ustedes, para todos que amamos el cine de terror".

Así que deja claro que no fue dedicada a ningún mal amor. El video La Mala, tiene una duración tres minutos y lo compartimos aquí: