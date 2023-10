Con este gesto en su boda, Michelle Salas aprobaría el matrimonio de su papá Luis Miguel y Paloma Cuevas

Al evento, el intérprete de La incondicional fue acompañado por su novia Paloma Cuevas, quien también es su “comadre” debido a que es la madrina de uno de los hijos que tuvo con Aracely Arámbula. En la boda, Luis Miguel se reencontró con su expareja, Stephanie Salas.

A una semana del casamiento, más detalles salen a la luz. Entre ellos, que Michelle le pidió a su padre bailar la canción The Way You Look Tonight, de Frank Sinatra. Además, el protagonismo que tuvo Paloma Cuevas en un momento icónico de la boda.

La periodista española Beatriz Cortázar, quien es allegada a la diseñadora Paloma Cuevas, durante su programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, reveló un detalle especial que tuvo Michelle Salas con la novia de Luis Miguel. Este momento, incluso, le habría quitado protagonismo a la propia novia.

Como en todas las bodas, un momento especial es cuando la novia lanza su ramo de flores a las mujeres solteras que están en la fiesta. La tradición señala que, quien lo agarre, será la próxima en casarse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs 🧿 (@michellesalasb)

De acuerdo con Cortázar, este momento en la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz fue diferente e inesperado ya que la novia le habría entregado directamente el ramo a Paloma Cuevas.

“Me han confirmado que Michelle le entregó su ramo de novia a Paloma Cuevas delante de Luis Miguel, delante de todo el mundo”, señaló la periodista. “Con esto, ya está dicho todo”, agregó.

De acuerdo con Cortázar, este gesto indicaría que Michelle aprueba la relación de Luis Miguel y Paloma Cuevas. Además, de que espera que ambos lleguen al altar próximamente.