Con US$1 mil 600 millones, Taylor Swift supera a Rihanna como la cantante más rica del mundo

La fortuna de Swift, de 34 años, proviene principalmente de su música, y superó los US$1 mil millones en octubre de 2023, propulsada por las ganancias de su gira The Eras Tour y su catálogo de canciones, indica.

The Eras Tour se convirtió a finales del año pasado en la primera gira en recaudar unos US$1 mil millones de dólares, y su impacto económico se ha notado a su paso por los cinco continentes.

Las ganancias de The Eras Tour, que está en pausa hasta octubre, y las regalías, le han reportado unos US$600 millones, a los que se suman otros US$600 millones de su catálogo, y US$125 millones en propiedades inmobiliarias.

Rihanna, de 36 años, que ostentaba el título de la cantante más rica desde 2019, debe el grueso de su fortuna, ahora situado en unos US$1 mil 400 millones, a sus negocios de moda y cosmética, además de la música.

Taylor Swift becomes the richest female musician as her net worth was updated to $1.6 billion, surpassing Rihanna.



Only musician to make the billionaire ranking primarily based on her songs and performances. pic.twitter.com/3y1w1FALkJ