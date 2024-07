Los residentes de la capital de España presentaron quejas por el ruido que se causa por los espectáculos de música.

Según informaron este 23 de julio a EFE fuentes municipales, el Ayuntamiento de la ciudad y el club deportivo Real Madrid acordaron que los próximos conciertos en el estadio acaben como tarde a las 23:00 hora local (21:00 GMT).

También se restringirán los horarios de ensayos y se adelantará la apertura de puertas, dentro de las medidas “de mejora de la convivencia” acordadas entre el Consistorio y el club con vecinos y comerciantes de la zona en la que está el estadio junto al Paseo de la Castellana, una de las principales avenidas de esta ciudad con cerca de 3 millones y medio de habitantes.

La Asociación de Perjudicados por el Bernabéu expresó su disconformidad con las medidas, al considerar que hay una “emergencia sanitaria” y que por normativa debería ser suspendida esta actividad en el estadio.

El presidente de la asociación, Enrique Martínez de Azagra, aseguró a EFE que “se están incumpliendo todos los límites razonables del ruido” con unos niveles “asombrosos” de superación de decibelios.

“Lo que tienen que hacer es cerrar el estadio para este tipo de actividades que no están licenciadas, no tienen licencia, no está insonorizado”, agregó Martínez.

En el Santiago Bernabéu han pasado en los últimos meses muchos artistas de talla mundial como la estadounidense Taylor Swift (29 y 30 de mayo), el rapero argentino Duki (8 de junio), el español Manuel Carrasco (29 de junio), el cantante mexicano Luis Miguel (6 y 7 de julio) y la colombiana Karol G (20, 21, 22 y 23 de julio).

Que locura lo de @karolg en el Santiago Bernabéu. Y todavía quedan 3 fechas. Ni Taylor Swift hizo algo así. Viva Colombia, viva Falcao! pic.twitter.com/eABaQndvQT — Esteban Santos (@EstebanSantos10) July 21, 2024

El Real Madrid lleva invertidos cerca de 900 millones de euros en remodelar el estadio con una fachada envolvente, una cubierta retráctil, un videomarcador de 360 grados, entre otras mejoras en el Bernabéu, con aforo para unos 60 mil espectadores en conciertos de sus cerca de 80 mil de capacidad.