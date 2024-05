El mundo no fue el mismo después de 1977 cuando se estrenó Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza. Más allá de la paradoja que situaba a la primera película de la saga como un cuarto capítulo, George Lucas -creador de la historia- supo enganchar a millones de personas alrededor del globo con su propuesta, y a la vez, contagiar a otras miles de generaciones póstumas que hoy siguen encantándose con la aventura estelar.

A la fecha, el universo narrativo de Lucas no solo ha logrado un importante lugar en la historia del cine. Su huella ha sido evidente en el imaginario cultural desde la producción de figuras de acción y cómics, hasta líneas de ropa, souvenirs e incluso proyectos de organizaciones que investigan alrededor de Star Wars.

De esa cuenta, su popularidad ha llevado a la creación de un día festivo que conmemora a la saga todos los 4 de mayo. Bajo el lema "May the force with you" ("que la fuerza te acompañe") -utilizada por los Jedi en la serie de películas-, la ficción de George Lucas es celebrada el cuarto día de mayo dado que la pronunciación de la famosa frase se asemeja a un "May the 4th be with you" ("que el 4 de mayo esté contigo").

En Guatemala esta fecha no ha pasado por alto. Un ejemplo de la efervescencia local alrededor de Star Wars se ha evidenciado con la serie de conciertos organizados por la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) donde se han reinterpretado composiciones de la banda sonora que da vida a la serie de películas.

Este 2024 los recitales se llevaron a cabo la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias como se ha acostumbrado durante los últimos años. Los conciertos se realizaron el 4 y el 5 de mayo a las 17 y 11 horas, respectivamente. De acuerdo con la organización, la asistencia en ambos días fue arrolladora e insuperable.

"Nos quedamos cortos. El centro cultural tiene aproximadamente dos mil butacas y los dos días se llenaron a plenitud. Ya nos están diciendo que para el próximo año hagamos tres o más", aseguraba en horas de la mañana del 5 de mayo el presidente del Consejo Directivo de la OSN, Marvin López.

Varios intérpretes que encarnaban a personajes de las películas subieron al escenario durante los shows de la orquesta. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez Mijangos)

El directivo comentó que desde el pasado jueves 2 de mayo las entradas se habían agotado. "Ya no teníamos más espacio y precisamente hoy vino mucha gente buscando su boleto, pero ya no fue posible, así que vamos a tener que pensar qué hacer para el próximo año", compartió López.

De acuerdo con el presidente del Consejo Directivo de la orquesta, las presentaciones en homenaje a Star Wars requirieron al menos dos semanas de preparación, incluyendo el montaje del escenario sobre el cual desfilaron varios intérpretes que recrearon a personajes de las películas.

López agregó que los preparativos musicales implicaron un reto para los 95 músicos de la orquesta, ya que se trata de composiciones con una "gran dificultad técnica".

A decir de Nancy Mejía, una gran apasionada de las películas de George Lucas, la calidad de interpretación de la OSN fue evidente. "Se nota que practicaron. Fue muy interesante porque lo hicieron muy interactivo", comentó la joven, haciendo referencia a la proyección de escenas tomadas de las películas que se hizo una gran pantalla. "Se agradece eso porque como uno es fan, le gusta sentir el ambiente", agregó.

Público asistente y disfrazado de varios personajes de la saga de George Lucas, previo a los conciertos en la Gran Sala Efraín Recinos. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez Mijangos)

Una de las particularidades de los recitales de este año fue el carácter de "convención" que logró generarse en el vestíbulo de la Gran Sala Efraín Recinos. Durante las dos fechas se exhibieron objetos y contenido en alusión a la saga, promovido por varios clubs locales aficionados a Star Wars.

Entre los miles de asistentes se pudieron apreciar también varias personas disfrazadas, así como otros que portaban prendas en alusión a las películas de ciencia ficción. El concierto logró atraer a personas de distintas generaciones.

Juan Carlos García, aficionado de Star Wars desde los primeros días de la saga llegó al teatro nacional este domingo acompañado de sus hijos y esposa: "Somos fanáticos en la familia. Nos gusta la fusión que hay; no solo el tema de Star Wars, sino de ver la Orquesta Sinfónica que es magnífica. Siempre nos ha gustado venir y escucharla", comentaba el padre de familia.