Confirmado: Series de Netflix que tendrán su última temporada

Netflix se despedirá de algunas de las series más importantes de su catálogo con una última temporada. Porque todo inicio tiene un final, la compañía de streaming ha anunciado en los últimos meses cuáles serán las series que, después de conquistar la plataforma, simplemente dirán adiós.

Será en el año 2020 cuando las últimas temporadas de estas series lleguen al catálogo de Netflix. Algunas de ellas se despedirán después de una gran cantidad de temporadas a su paso, mientras que otras, solo llegarán a su segunda o tercera temporada con esta entrega final.

Más allá de ser una cancelación, las temporadas finales de estas series representan la conclusión de sus historias. Que tengan su última entrega no significa que no hayan logrado el éxito entre los usuarios de la plataforma, al contrario, muchas de ellas han destacado. No queda más que estar atento a la llegada de sus últimos capítulos. A continuación la lista actualizada de las series de Netflix a las que solo les resta una temporada para concluir.

Glow

Esta serie es el más reciente anuncio sobre su renovación y última temporada. Glow se despedirá con cuatro temporadas. El grupo de mujeres luchadoras brilló por sus historias. En su temporada 3, estrenada el pasado mes de agosto, las chicas viajaron a Las Vegas para su espectáculo, una ciudad que no trató bien a todo el grupo. La serie acumuló varios reconocimientos a su paso convirtiéndose en una de las mejores series de comedia de Netflix.

Fuller House

El reboot de la serie que hizo famosas a las hermanas Olsen terminará en su temporada 5. Esta nueva versión, sin la presencia de las famosas gemelas, tuvo una larga exposición trayendo a gran parte de su elenco original. La temporada 5 aún no tiene fecha de estreno pero se cree que los últimos 13 capítulos llegarían en los últimos meses de este año.

Dark

La serie original alemana llegará a su fin con su tercera temporada. Después de convertirse en una serie de culto con su primera entrega, Dark causó estragos en las redes sociales de sus seguidores alrededor del mundo, que pedían la segunda. La compañía lanzó inesperadamente su continuación con la lamentable noticia que la serie solo vería una temporada más. Otro caso de éxito que termina por la necesidad de cerrar una historia como se planteó desde el principio. La tercera entrega tendría ocho episodios que se estrenarían probablemente para el 2020.

The Rain

La renovación para la tercera temporada de esta serie original danesa vino con la noticia de que será su última. La última entrega estaría llegando al catálogo en el 2020. El escenario postapocalíptico que nos muestra The Rain nos traerá con la tercera temporada una resolución al virus que ha amenazado al destino de la humanidad por medio de la lluvia.

Lucifer

Después de que Netflix resucitara la serie con una cuarta temporada en exclusiva para la plataforma se dio el anuncio de que su renovación vería finalizada la historia en su quinta entrega. Las aventuras del señor de las tinieblas en el mundo terrenal habrán terminado para el 2020 con la llegada de su quinta temporada con 16 episodios, más de los considerados originalmente.

13 reason why

Sin duda una de las series más polémicas de Netflix que abordó explícitamente temas que afectan a los jóvenes. También se despedirá, en este caso, con su cuarta temporada. Hace unas semanas llegó su tercera entrega, en la cual la trama cambió drásticamente para introducir a nuevos personajes. Aún no está definida la fecha de llegada de la cuarta temporada ni la trama sobre la que girará, pero es seguro que nuevos líos adolescentes estarán gestándose en este grupo de estudiantes.

La casa de las flores

Uno de los éxitos de las series originales mexicanas, La casa de las flores, anunció con mucha anticipación a la llegada de su segunda temporada que habría de continuar hasta una tercera temporada. A una semanas del estreno de su segunda entrega, la serie mexicana de Manolo Caro incorporará a nuevos personajes. El director seguirá produciendo más contenido para la plataforma, aunque es probable que ya no veamos más a los personajes que se han vuelto populares con la serie, como Paulina de la Mora, interpretada por Cecilia Suárez.

Trinkets

La serie Trinkets o Cleptómanas, solo logró gozar de una renovación. La serie del grupo de chicas con una característica en común, la cleptomanía, llegará a su final en su segunda temporada. Aunque fue basada en un libro que daba para una trilogía, tal parece que la segunda entrega tendrá que resolver toda la trama, ya que será la última. La última temporada llegará en el 2020 con diez episodios.

Grace and Frankie

Una de las series más longevas de Netflix, Grace and Frankie terminará su camino con una séptima temporada. La compañía anunció la renovación de su última temporada. Por el momento se espera que la sexta entrega llegue al catálogo, mientras que bastará esperar para el próximo año la séptima entrega de este dúo de mujeres sin igual. Seguramente más situaciones graciosas nos esperan con los personajes de la serie en sus últimos 16 capítulos.

The Ranch

La parte 8 – cuarta temporada- de The Ranch será la última de la serie protagonizada por Ashton Kutcher. Los diez últimos capítulos llegarán para el próximo 2020. La serie forma parte de la lista de las que se despiden con su última temporada después de su estreno en el 2016. Con sus nuevos y últimos episodios la serie alcanzaría el título de la producción con más episodios dentro de Netflix.