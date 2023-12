¡Conmovedor! Macaulay Culkin recibe una estrella en el Paseo de la Fama junto a su familia y su “mamá” en Mi Pobre Angelito

“‘Home Alone’ es y siempre será una adorada sensación global… La razón por la que familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin verla y amarla es por Macaulay Culkin”, dijo O’Hara, quien llevó a las lágrimas a su compañero de elenco.

“Macaulay, felicidades. Mereces una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Gracias por incluirme a mí, tu mamá falsa que te dejó solo no solamente una vez, sino dos, en este momento tan feliz”, ahondó la intérprete de ‘A Mighty Win’.

Catherine O'Hara honors Macaulay Culkin at his Walk of Fame ceremony: "Thank you for including me, your fake mom who left you home alone not once, but twice, to share in this happy occasion. I'm so proud of you." https://t.co/J2wXNVfbTv pic.twitter.com/wnwq9QerQu

