La octava edición de los Premios Estela se realizó la noche del 24 de agosto en el Parque de la Industria. Una gala que invita a conocer las diferentes categorías que premian la música guatemalteca y centroamericana.

Como mejor agrupación musical, ganó Punky Punch, de El Tambor de la Tribu. El agradecimiento fue para los seguidores de la banda y también para la familias de los integrantes.



El evento comenzó con una pregala y la afombra roja y a las 19.30 horas comenzó la entrega de los premios principales. Pre Gala Showcase y Alfombra Roja seguido de la premiación del segmento. Entre las presentaciones destacadas estuvieron Malacates Trébol Shop y la Marimba Chapilandia que interpretaron Pa' que te acuerdes de mi, también participaron Jay Music & Fer Villanueva, Miguel Vaquero, Laura Sky, Billy the Diamond y Paola Chuc.

El primer premio entregado fue para la categoría Hip Hop, que se llevó, De la tierra del maíz, de Crazzye. La noche sorprendió también con los premios para Voelin, quien se llevó la mejor interpretación vocal masculina con Cuento de princesas; destacó como preferido de la prensa en Guatemala y el premio a Mejor canción acústica, con Mi tierra. Fabiola Roudha fue la ganadora en la categoría Mejor Canción Interpretación Vocal Femenina por tercer año consecutivo.

Voelin estuvo entre los más premiados de la noche. (Foto Prensa Libre: Premios Estela)

En la noche también destacó Duele tanto, de Filoxera fue el ganador en Mejor canción Indie donde también tenían nominada Las Horas. Rebecca Lane por haber sido la ganadora en la categoría Canción Cumbia más sonada 2023. Laura Sky, La mami del flow recibió el reconocimiento a mejor videoclip.

El Tambor de la Tribu y Aleks Syntek

En la noche se esperaba el lanzamiento en vivo de Cautivo. La colaboración entre el Tambor de la Tribu y el artista mexicano Aleks Syntek. La misma fue grabada en El Tun, el estudio base de El Tambor de la Tribu en la ciudad de Guatemala.



La canción captura el momento justo después de una ruptura amorosa, ese instante en el que sientes que el mundo se paraliza y todos los recuerdos y sentimientos explotan al mismo tiempo. La presentación fue cerca del cierre de la gala, una colaboración que ha dado mucho movimiento en redes sociales.

Syntek desde su llegada a Guatemala compartió con su público diferentes momentos de este proyectos musical. ¡Bienvenido Aleks Syntek a Guateeeee! gritó Alejandro Puga, para compartir el escenario con el mexicano.

Syntek fue nombrado como Autor del Año. "Gracias Premios Estela, ya soy todo un chapín", dijo, mientras explicó que se llevaría el premio a su estudio para inspirarse. Pidió el apoyo con el nuevo sencillo. El artista también interpretó para el cierre de la noche Sexo, pudor y lágrimas.





La participación del mexicano Aleks Syntek junto a El Tambor de la Tribu. (Foto Prensa Libre: Premios Estela)

Más de la premiere

En la premiere de la actividad se nombró a German Giordano, por su trayectoria. Uno de los guitarristas más destacados con más de 45 años de trabajo. La sorpresa de la noche fue para Ch’umilkaj como artista revelación, agradeció el premio a su pueblo y a las mujeres mayas que están dando un paso en la industria musical. También fue la favorita del público.



El reconicimiento Estela Kids se entregó a Rebeca Juárez, una joven cobanera que empezó a tocar el piano desde los cuatro años. La niña lució su traje regional y dedicó su premio a la tierra que la vio nacer.



Rebeca Juárez recibe su reconocimiento durante la gala que reconoce a los mejores artistas de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Premios Estela)

Simplente Rosita destacó como DJ del año. "Simplemente Rosita nace con el propósito con espacios de felicidad y como una vitrina de talento", dijo la Dj.



El productor del año fue para Juanfer Herrera, mientras Thyan V fue contemplado como productor del año y Angélica Rosa fue seleccionada como educadora del año.

Samy y Sandra Sandoval, son los artistas panameños más sonados; en Costa Rica Deeikel y Toledo; y para los vecinos salvadores, el Grupo Melao Internacional fue el ganador. Por Guatemala, Malacates Trébol Shop y también se llevó el premio a mejor artista streaming. En proyección internacional Yessie fue la reconocida.

Boris Milán es este 2024 el ingeniero de sonido del año. Entre los ganadores también fueron reconocidos a la Gremial Restaurantes de Guatemala como entidad del año y como agente de cambio, Fundación Rozas Botrán, entre otros.

Los ganadores de premios Estela 2024

Compartimos el listado de los nominados y ganadores de la gala.

Mejor canción acústica

Florecer – En Vivo-, de Nicolle Horbath

Seasons, de Christa Marena

Siempre sale el sol, de Fabiola Roudha y Canina

No sé, de Andy Barrios

Bonita Serrana, de Roberto Camargo

Casa Corazón, de Shella

Con la venda en los ojos, de Carlos Quintana

Mi tierra, llora sangre» de Voelin GANADOR

Vulnerable, de Salomé Limón ft Eddi Circa

Todo me recuerda a ti, de Aníbal Rey



Mejor canción electrónica

Paradise, de Duboshi

Catharsis Remix Aurial ft. Voelin

Armónicos Remix, de Magda Angélica ft. Gabo Cazalli

On my Own, de Mak Negron GANADOR

Safe and Sound, de Svent Rune

Palos, de Alibombo

Lost in You, de Fer McQueen

Mejor canción Featuring

Venta pa ca, de María McCausland y Adriana Lucía

Pa’ mi pueblo en Navidad, de La Región y Juan Piña

Compa, qué no haría, de Jay Music y Javier Garist

Ciclorama Sesh Cap. 1: 24/7, de Thyan y Perdopardo

Lo hago por mi, de La Tifa y Providencia

La Boni, de Malacates Trebol Shop y Los Caligaris GANADOR

Amanecer, de Soapbox y Di Wav

Wild Child, de Monx y Javier García

Good Enough, de Samy Hawk y Carmen de León

Llega (versión afropop), de Esteban Copete y su kinteto pacífico y Maikcel

Ciclorama Sesh Cap. 2: Palmeras, de Thyan V y Perlita Miah

Destiempo, de Casa de Kello y Kathy Palma

Mejor canción Gospel

Mi vida la entrego en tus manos, de HDT Band

Constelaciones, de Ricky Cabrales

Como tú, de Saskia Ramos

Proclama, de NTC (Nadie como tú)

Nada faltará, de Juanca Cevasco

Medly Coros, de AG Music

Medley Libres, de Linaje Escogido Guatemala

Quiero contagiar al mundo, de Pipe Marulanda

Yo creo, de Celeste Nova, Daniel González ft Waleska Morales GANADOR



Mejor canción Hip Hop – Rap

For the streets, de Samy Hawk

Freestyle, de Dj Fla-K.O. feat Teoría Rap

De la tierra del maíz, de Crazzye GANADOR

Nada pa nosotros, de Dani Machine & Rubinsky RBK

Lucha como Mujer, de Rebeca Lane

Latin Ghetto, de Edi Manrique el Tito

El Valle, de Samy Hawk

24/7, de Lou G

Eye 4 Eye, de Yovngod

The time will come, de Ghanjah Man y Fatflava



Mejor canción Indie

Morfina, de Di Wav

Los dos, de Alto Grado

Duele tanto, de Filoxera GANADOR

Destiempo, de Casa de Kello

Umbral, de Elena y la Orquesta Lunar

Ya no me mires así, de The Cosmica Project

Promesas Vacías, de El Santa

Sobre ti, de Soy Diego y Joja

Las Horas, de Filoxera

Acatenango, de Christa Marena

Mejor canción Instrumental / Jazz

God – King, de Jorge Soberanis

Lorócrio, de La Construcción de la Luz

Scott’s Swing, de Antigua Jazz Club

Generaciones, de Lambour GANADOR

Rohi, de Walter Pérez

Crazy, de Samuel Collazos

Afternoon in Poptún, de Juan Carlos Murga

Mejor interpretación Vocal Femenina

Butterfly, de Adriana

No quiero más, de Dnizz

Como tú, de Saskia Ramos

Serenidad en Navidad, de La Katrina

Vete, de Mechy

Bailarina Emocional, de Salomé Limón ft. Jessica Estévez

Hoja en Blanco, de Aura Cristina Geithner

Qué todo está bien, de Fabiola Roudha GANADOR

Vuelve a su color, de Fabiola Roudha

Safe place, de Adriana

Florecer en vivo, de Nicolle Horbath

Si tú quieres, La Tifa

Mejor interpretación Vocal Masculina

Cuento de princesas, de Voelin GANADOR

Wild Child, de Monx feat Javier García

El lugar de nuestro encuentro, de HDT Band

Un difícil adiós, de Felipe Aguilar

Que me digan viejo, de José Moreno El Rey Sin Corona

Vicio de Ti, de Miguel Vaquero

Catharsis, de Voelin

Desvestir, de Mannée

Cosas que nunca te dije, de Hancer

Una sola vez, de Esperanto

Alba, de Matea Santa

Cúrame, de Teddy Paz

Mejor canción en marimba

Siempre viva de Rebeca Lane y Sonora Concepción

El Mosquito, de Marimba el Valle GANADOR

Ziriguidum, de Checha y su India Maya

Farolitos, de Muxyarimba

La Muerte de Marily, de Fidel Funes y su marimba orquesta

Mambo pa’ Cali, Esteban Copete y su kinteto Pacífico

El Zunsal, de Marimba Orquesta Alma Tuneca

Lluvia de Primavera, de Internacionales Conejos

Mejor canción Metal

Una oportunidad, de Highway GANADOR

Resistance, de Sounds of Defiance

Undead, de Age of Insanity

In Madness, de Metal Requiem

Plegaria, de Att Livitunn

Aracne, de Ars Magna

Mejor agrupación pop



Las Horas, de Filoxera

Una sola vez, de Esperanto

Funky Punch, de El Tambor de la Tribu GANADOR

Vals de Media Noche, de Rettropolis

Duele Tanto, de Filoxera

Mejor canción pop femenino

Que todo está bien, de Fabiola Roudha

No tengo tiempo, de Adriana

Safe Place, de Adriana

La mami del Flow, de Laura Sky

Adiós, de Laura Sky

En cada átomo, de Di Wav

Valchata. de Valary GANADOR

Suéltame, de Dnizz

Te mentiría, de Gia

Mejor canción pop masculino

No me cambio por nadie más, de Nik Salazar GANADOR

Catharsis, de Voelin

Copas de Más, de Adrián Alburez

E.C.O., de Thyan V

Tattoo, de Billy the Diamond

Noche de Fiesta, de Jay Music

Ironía, de Tayl G

Compa, qué no haría, de Jay Music feat. Javier Garistú

Mejor canción R&B – Soul

Palabras, de Sebastián Santamaría

Butterfly, de Adriana

Traffic Lights, de Sofia Rodas

Ella es, de Dani Machine

Que todo está bien, de Fabiola Roudha

No tengo tiempo, de Adriana GANADOR

Desvestir, de Mannée

Tal vez debas perderme, de Fabiola Roudha



Mejor canción Reggae

El Sol, de La Tifa GANADOR

Llegaste a mí, de Brues a mí y Bahiano

Love, de Ronny Roots

Joy, de Moonlight Dub

Ego, de SR. Licho

Entre tus dedos, El Capitán Eléctrico

Estoy Borracho, de Legall

No hay, de MechyXocomil, de El Capitán Eléctrico



Mejor canción Reggaetón

Traviesa, Jay Music & Fer Villanueva GANADOR

Si tú me extrañas, de Ricco

Dos Pecados, de Ol Palma

Tu Actitud, de Dima

Noche de perreo, de Jay Music

Pa’ otro nivel, de Dania y Jimena

Bajoniao, de David Lebron

Contacto, de Domoastyle & Key Love

B12, de Witeko

Algún día, de Tohty

Salgo, de Chucho el Científico

Solo Llamas, de Legall

Dile, de Ferxa



Mejor canción regional

Vuelve, de Tamara Herrera

Reina sin Corona, de Yensy Velásquez,la Dama de la Banda

Vicio de ti, de Miguel Vaquero

Pudimos Ser, de La Tortura

Domingo de Operadas, de Erick Weckmann

Cuatro Brindis, de Miguel Ángel feat Paola Chuc

Compa, qué no haría, de Jay Music y Javier Garistú GANADOR

Prometo Olvidarte, de Coli Ventura

Amor y Veneno, de Yensy Velásquez, La Dama de la Banda

Los Hijos de su Madre, de Felipe Aguilar

Dime qué hacer, de Joan Burbano

La incondicional, de Bocanegra La Voz



Mejor canción rock

Soltando el temor, Sinattra

Sal con Sal, de La Doble A

Un día más, de El Mecapal de mi Abuelo

Funky Punch, de El Tambor de la Tribu

RB, de Gil Lemus

Singular, de Di WAV ft. Velásquez GANADOR

Guitarra Anfibia, de Lambour

Amanecer, de Soapbox ft. Di WAV

Vil Tattoo, de Matea Santa

Estrella Polar, de Casa de Kello

Desde tu cielo, de Akash

Mejor canción Trap

Dañado, Thyan V y Y3nng

Hental, de Bmely

César en Roma, de Milx x JMTOP

Barbye Rusas, de Chucho el Científico

Fool, Lunar H. y Y3NNG

Cómodo, de Billy the Diamond GANADOR

Quién hablo de ceros, de Gamas

Mejor canción Tropical

Cosas que nunca te dije, de Hancer

Échate pa acá, de La – 33 GANADOR

Señales Remix, de Grupo La Tripulación feat D’William

Checha Mix para Damas 7, de Checha y su India Maya

Contigo quiero estar, de Proyecto Takiri

Yo sé lo que tú quieres, de Los Nenes

Viva La Vida y el Amor, de Nidia de León

Calor, de Los Patanes

Vacilando y Gozando, de Katherine Arana

Ahora estoy mejor, de Orquesta Femenina Canela

Mejor canción Urbana

Abuelas, de Ch’umilkaj

Noche de Fiesta, de Jay Music GANADOR

Cosquilleo, de Tayl G

B12, de Witeko

Ciclorama SeshCap. 1: Veinticuatrosiete, de Thyan V. y Pardopardo

Si tú me extrañas, de Ricco

El Ritmo de la Fama, de Yamse

Cúrame, de Teddy Paz

La Mami del Flow, de Laura Sky

Exclusive, de Cami Utrera y Perlita Miah

Pa’ Casa, de Morem

Iluso, de Balka