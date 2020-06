Coronavirus: ocho películas para ver cuando se sienta desmotivado

"En busca de la felicidad" es una de las películas inspiradoras más populares. (Foto Prensa Libre: Columbia Pictures)

Expertos en salud mental y emocional manifiestan que la crisis actual provocada por pandemia del coronavirus podría tener un efecto negativo en el estado anímico de muchas personas y es entonces cuando estas historias capaces de alimentar el fuego de la voluntad se hacen importantes.

Los relatos de personas que contra todos los pronósticos logran vencer a las adversidades se convierten en símbolos de superación y es posible tomarlos como ejemplo, más aún cuando se trata de historias basadas en la vida real.

Existen muchos ejemplos de cintas que ayudan a levantar el espíritu. A continuación, le presentamos una selección de ocho títulos que puede ver cuando necesite motivación.

En busca de la felicidad (2006)

En esta cinta basada en hechos de la vida real, Will Smith interpreta Chris Gardner, un hombre que debe afrontar la ruina económica y el abandono de su esposa, mientras cuida a su hijo de 5 años, pero gracias a su perseverancia se convierte en millonario emprendedor, conferencista motivacional y filántropo.

En la cinta se refleja el desamparo y la falta de ayudas de una sociedad individualista, pero también muestra la entereza de un hombre que hará hasta lo imposible para encontrar un futuro en el que su hijo y él puedan vivir dignamente.

La historia de Gardner es testimonio de que si una persona tiene convicción, tenacidad, dedicación, esperanza, confianza y amor, puede triunfar en la vida.

La cinta es una oda a la resiliencia, la disciplina, el amor incondicional, la perseverancia, y sobre todo, los sacrificios que está dispuesto a hacer un padre por salir adelante con su hijo.

Esta cinta está disponible en Netflix.

Invictus (2009)

Basada en el libro de John Carlin, Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game That Made a Nation, muestra la historia del líder sudafricano, quien intenta unir a sus compatriotas después de la caída del apartheid – sistema de segregación racial- organizando en su país el Campeonato Mundial de Rugby en 1995.

Mandela es un personaje histórico que marcó la vida de millones de sudafricanos, pues dedicó la mayor parte de su vida a luchar contra el apartheid y los prejuicios raciales que imperaban en su país natal.

La cinta invita a reflexionar sobre la importancia de saber perdonar, y en especial, de aprender a respetar, amar y valorar a todos los seres humanos sin distinción alguna.

El director de la cinta, Clint Eastwood, otorga una cinta que explora al deporte como una herramienta de integración social y al mismo tiempo que presenta en Mandela a un ejemplo de liderazgo transformador.

Esta cinta puede alquilarse en Amazon Prime Video.

La sociedad de los poetas muertos (1989)

En esta película Robin Williams encarna a John Keating un apasionado maestro de literatura que trabaja en un internado para varones de clase alta que es demasiado tradicional y estricta, por lo que pensar fuera de sus doctrinas está prácticamente prohibido.

Sin embargo, el personaje de Williams usará la poesía para mostrarle a sus alumnos cómo empezar a pensar por sí mismos, a valorarse, a seguir sus corazones y a disfrutar la vida recordando que es efímera.

La Sociedad de los Poetas Muertos le dio a Williams la oportunidad de interpretar uno de sus papeles más recordados, especialmente por la afamada línea ¡Oh capitán, mi capitán!, tomada de un poema que Walt Withman escribió en homenaje a Abraham Lincoln.

Esta cinta puede encontrarse en el catálogo de Netflix.

La escafandra y la mariposa (2007)

Se trata de una coproducción entre Francia y Estados Unidos que obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Óscar y narra la historia de un Jean-Dominique Bauby, un antiguo redactor jefe de la revista Elle, quien luego de una embolia queda paralizado.

Su mente funciona con normalidad y en un hospital le enseñan un código en el que se combina las letras más comunes del alfabeto y el parpadeo de su ojo izquierdo, mediante el cual es capaz de deletrear frases y párrafos.

Gracias a este sistema Bauby halla la manera de dictarle a una enfermera su libro autobiográfico. El cual se estima que fue escrito con un promedio de 200 mil parpadeos con una velocidad aproximada de dos palabras por minuto.

Esta inspiradora historia muestra a un hombre capaz de abrir la prisión de su cuerpo, representada por la escafandra, por medio de su mente, cuyo símbolo es la mariposa.

Si desea ver esta cinta, puede alquilarla en Amazon Prime Video.

El niño que domó el viento (2019)

Basada en una historia real, narra los logros de un niño de 13 años que en es expulsado de la escuela luego de que su familia se ve imposibilitada a pagar la cuota de US$ 80 anuales, pero gracias a su determinación a la complicidad de su profesor de ciencias continúa yendo a la biblioteca del centro educativo, donde encuentra un libro con el que aprende a construir un molino de viento para salvar a su pueblo de la hambruna.

La cinta evidencia la perspicacia del joven que hizo que el viento trajera agua a Wimbe, su población natal, en la región central de Malawi, en África occidental, donde con materiales reciclados, pastes de la bicicleta de su padre y unos tubos de plásticos construyó un molino de 5 metros que generó la suficiente energía para bombear agua del pozo local.

La historia se desarrolla en una tierra azotada por las inundaciones y las sequías, donde tener la oportunidad de realizar dos cosechas anuales era algo impensable, hasta que un joven sin nada que perder demuestra que hasta la idea más alocada puede cobrar sentido en medio de la desesperación.

Disfrute de esta cinta en el catálogo de Netflix.

Rocky (1976)

El largometraje que hizo famoso a Silverter Stallone, tanto como actor y como guinista, es también un gran ejemplo de lo que deben ser las películas de superación personal.

La película muestra a Rocky, un joven boxeador italoamericano de clase baja que debido a la falta de éxito se gana la vida recaudando deudas para un usurero.

El giro en la historia se presenta cuando Apolo Creed, campeón de la categoría de Pesos Pesados decide darle la oportunidad del título a un boxeador desconocido y elige al personaje de Stallone, por el simple hecho de que le gusta su apodo “El semental italiano”.

Mientras que para Creed la pelea no es más que un espectáculo, Rocky se entrega en cuerpo y alma al boxeo para dar la pelea de su vida.

La cinta se convierte en una metáfora de la vida de Stallone, quien estando en la quiebra escribió el guion en pocos días y peleó para interpretar a Rocky, a pesar de que los productores solamente estaban interesados en comprar el libreto y buscar a otro actor para el papel principal.

Tanto Rocky como sus secuelas demuestran que la perseverancia y el espíritu de superación son capaces de grandes cosas.

Esta cinta ganadora del Premio Óscar en la categoría de mejor película se encuentra disponible en Amazon Prime Video.

Hasta el último hombre (2016)

Se trata de un drama bélico basado en la historia real de Desmond Doss, un joven que decide enlistarse en el Ejército para ayudar a Estados Unidos para ir a la segunda Guerra Mundial, pero ha jurado a Dios no tocar un arma de fuego en su vida luego de un incidente de violencia intrafamiliar.

Cumpliendo con su juramento y sin disparar una bala, Doss salvó a la vida de 75 personas -amigos y enemigos- en la batalla de la isla de Okinawa.

Gracias a su coraje, pasó de ser el objeto de las burlas de sus compañeros a recibir la Medalla de Honor del Congreso de Estados Unidos.

La película, dirigida por Mel Gibson, muestra a un hombre que se mantuvo fiel a sus principios y demostró coraje al arriesgar su vida para salvar la vida de sus compañeros y algunos soldados japoneses.

“No creo que pueda hacer lo que hizo Desmond, pero el hecho de que alguien pueda hacerlo es inspirador para mí. Creo que tal vez algún día pueda hacer algo tan honorable como lo que hizo él”, dijo el director de la cinta Mel Gibson.

Hasta el último hombre forma parte del catálogo de Netflix.

Matar a un ruiseñor (1962)

En este clásico del cine estadounidense Gregory Peck le da vida a Atticus Finch, un abogado profundamente honesto que toma un caso polémico y casi imposible de ganar en el que un hombre negro es acusado falsamente de violación en la Alabama racista de la Gran Depresión.

“Uno es valiente cuando, sabiendo que la batalla está perdida, lo intenta a pesar de todo y lucha hasta el final. Uno vence raras veces, pero alguna lo hace”, es una de las frases que Finch le dice a sus hijos para explicarles la decisión que ha tomado.

Aunque ha pasado más de medio siglo desde el estreno de la cinta, los valores que defiende como la solidaridad, la justicia, la amistad, la lucha contra los prejuicios siguen siendo una necesidad tan vigente como entonces.

Inspirada en una novela del mismo nombre, escrita por Harper Lee, la obra impulsó con su éxito un cambio gigantesco en materia de derechos civiles y lucha por la igualdad.

Puede alquilar este título clásico del cine en Amazon Prime Video.