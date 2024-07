Con el testimonio de los agentes implicados, así como de representantes de la Fiscalía o de periodistas estadounidenses, la docuserie ‘Cowboy cartel‘, que llega este viernes a Apple TV, cuenta la operación del FBI que acabó con el entramado de lavado de dinero del cartel mexicano de Los Zetas.

Un agente novato del FBI, Scott Lawson, trabajaba en una zona rural de Tennessee y descubrió una operación multimillonaria de lavado de dinero en la industria de carreras de caballos estadounidenses, detrás de la cual estaban Los Zetas.

Lawson es uno de los protagonistas de esta miniserie documental de cuatro episodios que narra como al agente rastreó las transacciones de caballos de carreras de los hermanos Treviño, los líderes de Los Zeta, y se infiltró en el cartel.

Además de su testimonio, ‘Cowboy cartel‘ cuenta con declaraciones del agente del Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) Steve Pennington; los oficiales de policía Steve Junker, Brian Schutt y Kim Williams; el Fiscal Adjunto de los Estados Unidos, Doug Gardner, o la periodista del New York Times Ginger Thompson.

Los Zeta, que operaban en la zona noreste, fueron uno de los carteles más sanguinarios de la historia de México y competían con el cartel de Sinaloa por el control del narcotráfico. Su época de mayor poder fue entre 2000 y 2015.

From the executive producer of Narcos: the unbelievable true story of the rookie FBI agent who cracked the case of one of Mexico’s most ruthless cartels, Los Zetas.#CowboyCartel premieres August 2 on Apple TV+ pic.twitter.com/FHU4R90Rr9