Con una gira exitosa, siendo galardonada con premios Grammy y Mujer del Año (por los Premios Billboard Women In Music 2024), Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G se ha posicionado como una de las artistas latinas más exitosas de los últimos años.

Karol G se encuentra actualmente en medio de su gira Mañana Será Bonito Latam Toour 2024 y previo a sus próximos shows en su país natal, Colombia, los fanáticos de la cantante decidieron recordar varios videos de ella en sus primeros años en la música para recapitular su proceso artístico.

Por medio de historias en su Instagram, Karol G compartió varios de estos momentos de distintos años. Entre estos recordó su primera presentación en el programa del presentador Jorge Barón, El show de las estrellas, del 2006, en donde ella apenas iniciaba en la música y se encontraba promocionando su primera canción.

Junto a este video, la artista también escribió el mensaje: "Wow! Esto fue en el año 2006 y este video me tiene llorando. Se me nota increíble lo nerviosa que estaba… que lindaaa". Posteriormente agregó: "Crean en ustedes y más que nada, crean en el proceso"

La interprete de éxitos como Mi ex tenía razón, Tusa, Carolina, entre otros, se mostró conmovida de los videos que le recordaron sus primeros años de carrera y su crecimiento en la escena musical y el mundo del entretenimiento.

En otra de las historias que compartió La Bichota, recuerda cómo en una entrevista decía que quería ser como Shakira. "Siempre he tenido ese proyecto en mi cabeza, le estoy apuntando a ese puestico que hace falta después de Shakira, después de que no se ha vuelto a consolidar una mujer a nivel mundial. Yo creo que soñar no cuesta nada, no es imposible y no está demás", comentó en la entrevista haciendo hincapié en que aún le faltaba mucho trabajo por cumplir con este objetivo.

Acompañados de estos momentos, Karol G comparte otros clips en los que recuerda muchas de sus experiencias a inicios de su carrera.