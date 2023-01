Critics Choice Awards 2023: la noche de “Everything everywhere all at once” y el emotivo discurso de Brendan Fraser

En la gala, la película Everything everywhere all at once (Todo en todas partes al mismo tiempo) se llevó al premio a la mejor película. En ellas se cuenta la historia de una pareja de origen chino que se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo explorando otros universos.

Desafortunadamente, esto la lleva a una aventura aún mayor cuando se encuentra perdida en los mundos infinitos del multiverso”, relata la sinopsis oficial.

La cantante Janelle Monáe recibió el galardón SeeHer, el cual está dedicado a las mujeres que trabajan por la igualdad de género y que luchan por desafíar los estereotipos. También Jeff Bridges recibió un premio en honor a su larga trayectoria en la actuación.

Una de las primeras películas reconocidas fue RRR, en la categoría de película extranjera. Esta producción de India cuenta historia de dos revolucionarios legendarios que luchan contra los colonizadores británicos en la década de 1920.

Entre los momentos más significativos fue cuando Brendan Fraser dio su discurso como mejor actor. El protagonista de The Whale regresó a la industria después de un década.

En el escenario y llorando el artista logró unirse al público en el lugar y en los hogares.. “Esta película es sobre el amor, la redención, es sobre encontrar la luz en el lugar oscuro y tengo mucha suerte de haber trabajo con este elenco”, dijo.

No estoy llorando, tú estás llorando 😢 Brendan Fraser completamente emocionado en los #CriticsTNT

¡No te pierdas todos los ganadores! Mañana por la pantalla de TNT 📺 pic.twitter.com/YtqYouR72M — TNT™ América Latina (@TNTLA) January 16, 2023

“Si están luchando contra la adversidad o están en un lugar oscuro, quiero que sepan que si tiene la energía de ponerse de pie, pueden salir adelante”, expresó el actor.

The Whale habla de la historia de un hombre obeso con problemas de autoestima, depresión y que come sin parar, en espera de su propia muerte; se trata de Charlie, protagonizado por Brendan Fraser. Él enfrenta una lucha y en su discurso recibió la mayor ovación de la noche.

Guillermo del Toro también fue parte importante del evento. Al pasar a recibir su premio habló sobre lo dificil que fue encontrar un espacio para su película de Pinocho, que se llevó el premi a Mejor película animada. “La animación es un excelente camino para lograr grandes objetivos; la animación no es solo para niños, es un medio para hablar, una forma de llegar con paciencia”, expresó.

Listado de ganadores

Mejor película

Everything everywhere all at once

Mejor película en idioma extranjero

RRR

Mejor película animada

Pinocho, de Guillermo del Toro

Mejor dirección

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por Everything everywhere all at once

Mejor actor

Brendan Fraser, por The whale

Mejor actriz

Cate Blanchett, TÁR

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan – Everything everywhere all at once

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett, por Black Panther: Wakanda forever

Mejor actor/actriz joven

Gabriel LaBelle, por The Fabelmans

Mejor guion original

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por Everything everywhere all at once

Mejor guion adaptado

Sarah Polley, por Women talking

Mejor fotografía

Claudio Miranda, por Top Gun: Maverick

Mejor diseño de vestuario

Ruth E. Carter, de Black Panther: Wakanda forever

Mejor maquillaje y estilismo

Elvis

Mejor canción original

Naatu Naatu, de RRR

Mejor comedia

Glass onion: a knives out mystery

Mejor actor y actriz de reparto en serie de comedia

Sheryl Lee Ralph, por Abbott Elementary

Henry Winkler, por Barry

Mejor actor y actriz de reparto en miniserie

Niecy Nash-Betts, por Dahmer, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Paul Walter Hauser, por Black Bird

Mejor actor y actriz en serie de drama

Jennifer Coolidge, por The White Lotus

Giancarlo Esposito, por Better Call Saul

Mejor actriz en serie limitada o película para TV

Amanda Seyfried, por The Dropout

Mejor banda sonora

Hildur Gudnadóttir, por Tár

Mejor actor de serie limitada o película para televisión

Daniel Radcliffe, por Weird: The Al Yankovic Story (Roku)

Mejor actor de serie de comedia

Jeremy Allen White, por The Bear