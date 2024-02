Cruce de reproches y disculpas: Las escenas que protagonizaron Justin Timberlake y Britney Spears al recordar su romance

Su gesto fue tomado por sus seguidores como una indirecta para Spears, quien se disculpó el lunes 29 de enero a través de Instagram con las personas a las que pudo haber ofendido por lo que escribió en sus memorias The Woman in Me, publicadas en octubre de 2023.

“Quiero pedir perdón por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguien que me importa lo siento mucho”, escribió entonces Spears.

En su libro, además de narrar su camino a la fama, la cantante aborda la relación que tuvo con Timberlake cuando ambos se encontraban en el pico de su carrera, de 1999 a 2002.

Thank you all for your support of my book #TheWomanInMe 📕🤓🌹 !!!! In case you’ve already read it … it also makes the perfect holiday gift 🎁😉 !!!! Get yours at https://t.co/L53bvh7rTH 🎄@GalleryBooks @simonschuster pic.twitter.com/YVs5KMf2sx

— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) December 18, 2023