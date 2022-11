Cuál es el contexto del “rímel” y la “gorra” y por qué ha desatado memes en redes sociales

El rímel y la gorra dieron de qué hablar en las redes sociales, como también la pauta de muchos para crear muchos memes. Algunos de estos, incluso, hacían burla sobre aquellos que lo entendían y quienes no.

En Twitter y Tik Tok empezaron a utilizar la palabra “rímel” en un contexto ajeno al del maquillaje, generando confusión en muchos usuarios.

Recientemente comenzaron surgir publicaciones como:

¿Qué significa? Usuarios de Tik Tok explicaron la nueva tendencia, en la cual un rímel hace alusión a la parte reproductiva del hombre o solo a un hombre.

Se cree que todo inició cuando una usuaria de la red social compartió un video hablando sobre su expareja. En el mensaje la usuaria dijo: “Cuando un rímel se pone raro y seco hay que tirarlo”.

@alondracoilion en Tik Tok explicó que también pudo tener algo que ver con el tuit de Lina Tejeiro, actriz colombiana, que habla de un “rímel” que compró y lo utilizó un par de meses y luego lo botó. “Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, indicó la actriz.

Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encanto. Lo use y me dejo las pestañas lindas.

Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo pero se puso peor.

Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo bote.

— LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) November 10, 2022