Cuál fue la condición que le puso Jennifer López a Marc Anthony por su casamiento con Nadia Ferreira

La intérprete de On the floor no recibió bien la noticia del compromiso de Marc Anthony y Nadia Ferreira, a pesar de mantener una relación de amistad con su exesposo. De acuerdo con medios internacionales, el motivo fue que no le agradó que ambos se comprometieran cuando tenían apenas seis meses de noviazgo. Sin embargo, terminó apoyando la relación, pero le impuso una condición a su exmarido para que se pudiera casar.

La preocupación de la actriz y cantante fue que Ferreria se convertirá en la madrasta de sus mellizos, Max y Emme. Por lo que pidió al salsero que la modelo debe llevarse y tratar bien a sus hijos.

Bajo esta condición apoyó el matrimonio entre Marc Anthony y la modelo de 23 años, y aceptó ser una de las invitadas al evento.

Esto se sabe de la boda entre Marc Anthony y Nadia Ferreria

La boda se llevará a cabo este sábado en Miami con David y Victoria Beckham, Maluma y Salma Hayek entre los invitados, al igual que dos presidentes, según informan medios de Miami.

El cantante de éxitos como Valió la pena o Flor pálida no ha dado señales en sus redes sociales de que esté a punto de contraer matrimonio por cuarta vez, pero los medios publicaron las invitaciones de boda como prueba de que este sábado28 de enero es el día.

De acuerdo con los medios locales, entre los invitados estará Jennifer López, Romeo Santos, Maluma, Nikky Jam, Eva Longoria y David y Victoria Beckham.

El programa “Despierta América”, de Televisa Univisión dijo que el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, que está hoy en Miami por un evento de turismo, y el de Paraguay, Mario Abdo Benítez, también están en la lista. La actriz mexicana Salma Hayek, que está en Miami para promover la nueva entrega del film Magic Mike, aseveró a un programa de televisión que está lista para bailar salsa en la fiesta que será amenizada por Daddy Yankke y otros artistas.