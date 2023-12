¿Cuáles han sido los problemas de salud que Ricardo Arjona ha presentado en su gira Blanco y Negro?

Después de 159 conciertos, Ricardo Arjona compartió una emotiva carta de despedida al concluir su gira “Blanco y Negro”. En la carta, reveló haber experimentado fuertes dolores de espalda en los últimos meses, lo que llevó a suspender o posponer de algunos conciertos en meses anteriores.

Arjona recibió seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para continuar la gira y permanecer de pie. Sin embargo, en la carta mencionó la posibilidad de no regresar si no encuentra un motivo suficientemente grande. “Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida“, inicia la carta que publicó en sus redes sociales.