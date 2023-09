“Cuando las estrellas se alinean” la emblemática banda NSYNC vuelve a grabar juntos dos décadas después y estos son los detalles

Además de suponer el reencuentro de este grupo, que no hace música con todos sus miembros desde 2001 y se separó oficialmente en 2007, la canción también formará parte del repertorio musical de la tercera película de la franquicia “Trolls” (DreamWorks Animation).

Una cinta de animación para niños titulada “Trolls Band Together”, dirigida por Walt Dohrn y Tim Heltz, que llegará a la cartelera internacional el próximo 17 de noviembre con el propio Timberlake volviendo a poner voz al personaje protagonista de Branch.

Los rumores sobre el regreso de la emblemática ‘boy band’ (banda adolescente), que cautivó a jóvenes de todo el mundo a finales de los 90 y principios del nuevo siglo vendiendo más de 56 millones de discos, aumentaron especialmente durante los últimos días.

Concretamente, después de que los cinco integrantes acudieran este martes a la gala de los MTV Video Music Awards en Nueva Jersey para presentar el premio a mejor vídeo pop, que recayó en el trabajo “Anti-Hero” de Taylor Swift.

Back in the Studio. Better Place out 9/29. pic.twitter.com/W9Y2fYToXg

Cuando la intérprete del éxito “Love Story” subió al escenario, se mostró emocionada por el galardón y también por recibirlo de manos de NSYNC: “Yo tenía sus muñecas. (…) ¿Qué va a pasar ahora? Están haciendo algo y necesito saber qué es. Son el pop personificado”, exclamó Swift.

El regreso se ha confirmado 22 años después de “Celebrity”, el último disco que sacaron a la venta y que dio paso a la carrera en solitario de Timberlake de la mano de su proyecto “Justified”, que le valió un Grammy.

Desde entonces, la banda no había vuelto a colaborar, aunque se reunió en 2018 para celebrar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Taylor Swift reacting to NSYNC reuniting at the #VMAs is all of us. pic.twitter.com/HoK7MksnCi

— E! News (@enews) September 13, 2023