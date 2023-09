¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘House of the Dragon’?; esto sabemos

Basada en la serie de novelas de George R.R. Martin, “Canción de Hielo y Fuego” , ‘House of the Dragon’ se centra en la historia de la Casa Targaryen, una de las familias principales de Westeros.

Es además, ‘spin-off’ de ‘Game of Thrones’, serie que también está basada en un libro y que cuenta con varios premios incluyendo un Primetime Emmy a la Mejor Serie Dramática.

Emocionante cierre

El final de su primera temporada dejó en “shock” a sus fans tras la muerte de Lucerys, hijo de Rhaenys Targaryen, luego del ataque de su propio tío Aemond. Por ello, la Reina proclamó una alianza junto a su esposo, Daemon, con la que pretende vengar la muerte de Lucerys. Un aliado militar ideal para esta guerra debido a su pasión insaciable por la sangre, batalla que veremos próximamente cuando se estrene en la plataforma de HBO Max.

Cabe mencionar que, si marcamos una línea de tiempo en el universo de estas exitosas series, los eventos de ‘House of The Dragon” suceden 200 años antes que los de ‘Game of Thrones’, por lo cual se le considera como una precuela, la cual ha cautivado a todos los fans de la franquicia.

Aunque no hay una fecha exacta para el estreno de esta segunda temporada, ‘House of The Dragon’ llegará a dicha plataforma de ‘streaming’ en 2024.

Las grabaciones de la misma iniciaron este 2023 y no se han visto afectadas o atrasadas por las recientes huelgas de los escritores y guonistas estadounidenses, ya que el guion de esta segunda entrega ya estaba escrito desde tiempo atrás del paro. Además, según medios internacionales, la mayoría de actores se rigen bajo los contratos de una empresa del Reino Unido.