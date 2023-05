Cuando se estrena “Rápidos y Furiosos 10” en Guatemala

En esta nueva entrega los protagonistas se enfrentan al oponente más letal al que jamás se imaginaron y que les representará una amenaza aterradora que surge de las sombras del pasado, que está alimentada por una venganza sangrienta y que está decidida a destruir todo y a todos.

En Fast Five de 2011, Toretto y su equipo derrotaron al temible brasileño Hernán Reyes y destrozaron su imperio en Río de Janeiro. Sin embargo, el hijo de Reyes, Dante (Jason Momoa de Aquaman ), fue testigo de todo y durante los últimos 12 años ha pasado planificando una estrategia para hacer que Toretto y compañía paguen el precio más alto.

El plan de Dante es dispersar a la familia de Toretto de Los Ángeles a las catacumbas de Roma, de Brasil a Londres y de Portugal a la Antártida.

