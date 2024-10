¿Cuándo será el juicio de Sean “Diddy” Combs? Ya hay fecha confirmada

Combs, que fue arrestado el pasado 16 de septiembre en Nueva York y permanece en prisión sin derecho a fianza, tuvo el jueves 10 de octubre su primera audiencia, tras ser detenido, ante el juez Arun Subramanian en la corte federal parar el distrito sur en Manhattan, donde será juzgado por los delitos de crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas, por los que se declaró no culpable.

El día de su arresto las autoridades confiscaron su celular y tres dispositivos electrónicos al registrar la habitación del hotel donde estaba en Nueva York, que se sumaron a otros 96 que ya habían sido confiscados el pasado marzo en sus casas en Los Ángeles y Miami, y otros nueve que llevaba consigo mientas estaba en un aeropuerto privado en Florida, de acuerdo con la cadena ABC.

A su llegada al tribunal, desde la prisión federal en el distrito de Brooklyn, donde están otros famosos reos como el exsecretario de Seguridad Nacional de México, Genaro García Luna, que será sentenciado este mes, o el rey de las criptomonedas Sam Bankman-Fiedm, que cumple su condena, el rapero abrazó a sus abogados, señala el canal 7 de la cadena ABC.

Los abogados del rapero presentaron una moción esta semana en la que piden una audiencia acusando al Gobierno de haber filtrado a los medios de un video en el que golpeaba y pateaba a su exnovia, la cantante de R&B Cassie.

El juicio contra el rapero y productor Sean "Diddy" Combs por tráfico sexual arrancará el 5 de mayo del 2025 en Nueva York y se espera que se extienda durante un mes, aunque la Fiscalía federal advirtió de que podría prolongarse porque podrían presentar más cargos contra el artista de hip-hop.

El juez Arun Subramanian también ordenó que el artista, que compareció en la vista, siga en la cárcel mientras se celebra el juicio.

Vestido con una camisa y unos pantalones claros arrugados, Combs saludó a su madre y a sus hijos al entrar en la sala, antes de escuchar cómo el juez fijaba un calendario procesal.

Paralelamente a este proceso penal, el rapero, de 54 años, se enfrenta también a un proceso civil interpuesto por más de 120 víctimas, entre ellas 25 menores en el momento de los hechos, que le acusan de agresión sexual, según sus abogados estadounidenses.

Sean ‘DIDDY’ Combs family leaving federal court. Judge ruled no bail, after Combs attorney argued Diddy should be able to stay in his FL home

-have live-in new security

-24/7 surveillance

-and only be visited by friends, property staff, and select friends @1010WINS pic.twitter.com/jplPCVqbpD