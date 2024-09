¿Cuándo será el retiro definitivo de Coldplay? Chris Martin revela posible final de la banda

El vocalista de Coldplay, Chris Martin, reveló en una entrevista en Apple Music, que el grupo podría producir solamente dos álbumes más después del próximo lanzamiento que tienen programado.

Martin afirmó que "menos es más", para mantener su deseo de mantener la calidad en cuanto a la producción musical.

También hizo la comparación de esta decisión con las obras de otros grandes artistas reconocidos mundialmente, señaló que existen solo siete libros de Harry Potter, alrededor de 12 álbumes de The Beatles y de Bob Marley.

"Podríamos estar navegando sin rumbo" aseguró Chris, sobre el punto en el que se encuentran sus carreras pero que la banda ha estado "tratando de mejorar".

“No quiero que, cuando tengamos 60 años, estar diciendo: ‘Will, te necesitamos. ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo mejor que esto!’”, comentó, haciendo referencia al baterista del grupo.

Esto para impulsar a los otros integrantes de la banda a que puedan vivir sus propias vidas fuera del estudio de grabación.

.@coldplay’s 10th album, Moon Music, is out Friday. The band opens up to @zanelowe about how touring and the creation of this project helped them realize their purpose: to provide a sense of community. https://t.co/AIjwpjl7Y0 pic.twitter.com/v2htb4Xu5O