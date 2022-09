D23 Expo: estas son las mayores novedades que dejó la convención de Disney relacionado a Marvel, Pixar y Star Wars

La exposición terminará el próximo 11 de septiembre, por lo que todavía quedan muchos anuncios pendientes por parte de la compañía del ratón.

Uno de los avances que más llamó la atención de la exposición fue el tráiler Live Action de La Sirenita, protagonizada por Halle Bailey. La cinta tiene prevista una ventana de lanzamiento para el 23 de mayo del 2023.

Otro de los anuncios destacados fue el de la secuela de la película de Pixar Intensamente, lanzada en 2015.

Oh JOY! Amy Poehler is back to star in Inside Out 2. Directed by Kelsey Mann, produced by Mark Nielsen, and written by Meg LeFauve, Disney and Pixar’s Inside Out 2 releases Summer 2024. pic.twitter.com/vNgJjd1Q2w — Disney D23 (@DisneyD23) September 10, 2022

Mufasa, la secuela de la película live action que salió en 2019 y que es una nueva versión del filme de 1994 también se presentó en el D23.

Con respecto a nuevas producciones, Pixar anunció su nueva película Elio, que trata a un niño de 11 años que no consigue encajar en su entorno, pero que accidentalmente se convierte en el embajador del planeta Tierra al tener un encuentro extraterrestre.

Marvel

La D23 mostró este 10 de septiembre nuevo contenido con relación al Universo Cinematográfico de Marvel, tanto en películas como en series de televisión.

Una de las sorpresas de la convención fue la aparición de Charlie Cox y Vincent D’Onofrio para presentar Daredevil: Born Again. La nueva serie del justiciero de Hell’s Kitchen, que nos trae de vuelta a los personajes de Matt Murdock y Wilson Fisk. Se prevé su ventana de lanzamiento para el 2023.

También se presentó la serie de televisión Secret Invasion, con el regreso de Samuel L Jackson como Nick Fury para 2023. Además se presentaron mayores detalles sobre la segunda temporada de Loki.

"I'm the last person standing between them and what they really want."

Marvel Studios' Secret Invasion, an Original series, streaming 2023 on @DisneyPlus . pic.twitter.com/1bnG4KBL0D — Disney D23 (@DisneyD23) September 10, 2022

Marvel también compartió un tráiler de la nueva película Antman and The Wasp: Quantumania. Sin embargo, el avance solo se mostró de forma presencial.

🎶 We can do this all day 🎶

The Marvel Studios Panel kicks off at #D23Expo! pic.twitter.com/L72z55lAhC — Disney D23 (@DisneyD23) September 10, 2022

Los directivos de Marvel aseguraron que esta película de Antman estará directamente relacionada con la próxima película de los Vengadores, llamada Avengers: The Kang Dynasty.

Finalmente de dieron nuevos avances de otras cintas y series como Thunderbolts y Captain America: New World Order, Werewolf By Night yThe Marvels.

☁️🌕

𝔚𝔢𝔯𝔢𝔴𝔬𝔩𝔣 𝔟𝔶 𝔑𝔦𝔤𝔥𝔱 Watch the brand-new trailer for Marvel Studios’ Special Presentation: Werewolf By Night, streaming October 7 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/XYIGMVG6dE — Disney D23 (@DisneyD23) September 10, 2022

Star Wars

En el panel de Star Wars se presentaron principalmente continuaciones de series populares como The Mandalorian y The Bad Batch, que serán estrenadas en 2023.

“You are a Mandalorian no more.” The new season of #TheMandalorian starts streaming in 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/2w6UcQYJKK — Disney D23 (@DisneyD23) September 10, 2022

Sin embargo, el anuncio estelar del panel de las producciones de Lucasfilm fue el avance de Andor.