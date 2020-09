Daddy Yankee celebra premio de plataforma iHeartRadio por su tema “Con Calma”

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee celebró este domingo su premio a Canción del Año Latin Pop/Reggaeton Song por su tema Con Calma, concedido por la plataforma digital musical iHeartRadio.

Con Calma está inspirado en el tema Informer (1992), del repertorio del rapero canadiense Snow, que llegó a ocupar la primera posición de la lista Hot 100 de la revista Billboard.

En las listas de Billboard, Con Calma se mantuvo en el primer puesto ocho semanas no consecutivas en la lista Latin Airplay comenzando el 16 de marzo de 2019 y 1 en la lista Hot Latin Songs durante 14 semanas consecutivas desde el 4 de mayo hasta el 3 de agosto de 2019.

“Wow. Gracias @iHeartRadio. Me acabo de enterar que gané el premio de Canción del Año Latin Pop/Reggaeton por Con Calma!”, expresó el llamado Jefe del reguetón, en un tuit.

Wow. Thank you @iHeartRadio. I just found out I won the #iHeartAward for Latin Pop / Reggaeton Song of the Year for “Con Calma”! pic.twitter.com/WJDWzaidvz

— Daddy Yankee (@daddy_yankee) September 6, 2020