Daddy Yankee deja el reguetón para “evangelizar el mundo”: Qué otros cantantes cambiaron su rumbo para dedicar su vida a Cristo

“Mi gente, este día para mí, es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito”, arrancó diciendo Daddy Yankee en un mensaje de casi tres minutos, tras concluir el espectáculo ante miles de personas en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. Además, dijo que por mucho tiempo intentó llenar un vacío en su vida que nadie pudo llenar.

“Esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”, confesó Yankee.

“La Biblia dice que todo aquel que lo reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi Padre”, agregó el cantante de 46 años.

“A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida… Cristo los ama y Cristo viene, no lo olviden. Así mismo, Jesús, como tú me permitiste, por tu misericordia, recorrer el mundo, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. ¡Por fin, llegué a la meta! Soy libre. Amén”, concluyó Yankee.

Tras su sorpresiva conversión a seguir el Evangelio, Daddy Yankke se unió al grupo de cantantes que decidieron darle un giro radical a su vida y predicar la palabra de Dios a todas las personas que los siguen.

Farruko

En febrero de 2022, Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko, ofreció un concierto en el FTX Arena de Miami y durante el evento, el cantante puertorriqueño pidió perdón por las letras de algunas de sus canciones y proclamó su conversión religiosa con una predicación.

Farruko comenzó su carrera profesional en el 2001, pero fue seis años después que hizo su debut con el sencillo Bla, bla (Los cuellos blancos) y El paseo por el bloque. En el 2009 lanzó su primer álbum El talento del bloque, donde se encuentra su primer gran éxito Chulería en pote.

Durante es concierto, el cantante de música urbana dijo que desde el inicio de su carrera escribió canciones con el único sueño de sacar a su familia adelante y ser la estrella que quería. “Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año, el año pasado (2021) gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos”, agregó.

En su discurso también resaltó que antes no pensaba en los mensajes de sus canciones. “Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”.

Después pidió al público que encendiera la linterna de sus celulares y lo acompañaran en una plegaria más. También aseguró que tuvo un encuentro con Dios y eso fue lo que le hizo recapacitar. “No crea que Farruko se convirtió y es el más religioso, no, es que Farruko tuvo un encuentro con papá Dios y lo hizo tocar el fondo, besar el piso. Me dijo, recuerda de dónde te saqué”, mencionó.

Héctor “El Father”

El reguetonero es conocido por haber sido acompañante de Tito “El Bambino” durante los primeros años de su carrera y posteriormente se dedicó a su carrera como solista.

En 2008, mientras se encontraba en la cima del reggaetón, Héctor “El Father” puso final a su etapa como músico urbano para dedicarse a predicar la palabra de Dios como ministro de una iglesia.

Tras 10 años de ausencia, el artista volvió a la música al lanzar una canción con temática religiosa para promocionar su película biográfica.

A pesar de esto, Héctor “El Father” anunció que ya no haría más canciones ya que su misión era ser pastor y ayudar a las personas por medio de su ministerio cristiano.

Tito “El Bambino”

Efraín David Fines Nevares, nombre verdadero del cantante de reguetón, actualmente es conocido por orar, alabar y predicar la palabra de Dios en redes sociales.

Luego de su conversión al cristianismo, Tito “El Bambino” ha hablado en varias transmisiones en vivo sobre la fe y constantemente muestra su ilusión por poder ayudar a otras personas a realizar este cambio.

El artista puertorriqueño ha sentido el apoyo de sus seguidores desde un comienzo, a quienes les habla sobre la palabra de Dios y los incita a buscarlo.

Lea más: Clara Chía Martí: el misterioso significado de la pulsera negra que utiliza junto a Piqué

Vico C

Vico C es considerado como uno de los pioneros del rap en español. Su popularidad máxima llegó en 2006 y durante esta época tuvo problemas relacionados al consumo de sustancias ilegales.

Asimismo, en medio de sus problemas debido a sus adicciones, el artista estuvo preso durante algunas semanas.

Esta situación fue definitiva para que Vico C decidiera dedicarle por completo su vida a Dios y se alejara del camino del alcohol y las drogas.

El rapero puertorriqueño ha reconocido a lo largo de los años que toda la música que compone es cristiana, ya que habla sobre el amor, perdón y gratitud hacia el prójimo.

Juan Luis Guerra

El cantautor dominicano se convirtió a la religión cristiana en 1994, cuando en una conferencia de prensa algunas personas predican la palabra de Dios y él sintió el llamado en su corazón.

A partir del año 2000, Juan Luis Guerra comenzó a predicar el cristianismo por medio de su música y canciones.

“Me faltaba paz. Ni con todos los premios podía estar tranquilo en un sitio. Sufría de ataques de ansiedad que son horrorosos, horrorosos. El que ha pasado por eso sabe de qué estoy hablando. Acepté a Jesús y Él vino a darme mucho más que paz, me dio vida en abundancia”, confesó el cantautor en una entrevista que se popularizó en medios internacionales.

Yuri

La cantante mexicana Yuri, disfrutó durante varios años de éxito. Sin embargo, al final de la década de 1990 dio un giro a su vida, se convirtió al cristianismo y se enfocó a interpretar música dedicada a Dios.

La intérprete de Maldita primavera y Detrás de mi ventana, atravesó por una depresión y cambió de rumbo. Sin embargo, en 2022 regresó a los grandes escenarios, pero convencida a practicar su fe, razón por la que de forma paralela continúa su rol como cristiana.

Lea también: “Parece que fue un robo”: Esta sería la razón por la que Aracely Arámbula y Luis Miguel nunca se casaron, según Mhoni Vidente

Ricardo Montaner

Conocido por éxitos como Tan enamorados, Sólo con un beso y Será, Ricardo Montaner es uno de los cantantes con popularidad en la industria de la música.

De acuerdo con varios relatos, Montaner ha confesado que su visita a un hospital uruguayo inspiró su conversión al cristianismo y, por extensión, uno de sus más célebres temas, La gloria de Dios.

En el 2007, Montaner grabó Palabras, un álbum con temas cristianos y en la actualidad interpreta sus éxitos románticos y los temas que compuso inspirado en los caminos de Dios.

El General

Edgardo Franco, artista panameño mejor conocido como El General, popularizó temas como Rica y apretadita, Te ves Buena, Muévelo y Tu Pun Pun, entre otros. Además, fue uno de los intérpretes más escuchados en la década de 1990.

El General se alejó del mundo de la música y en 2004 anunció su retiro. En 2006 dio su última gira y desde el 2007 cambió su estilo de vida.

Diversos medios internacionales revelaron que se convirtió en miembro activo de una congregación de los Testigos de Jehová.