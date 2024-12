Daddy Yankee le da otra oportunidad a su esposa para que no termine en la cárcel por desacato

Un juez de Puerto Rico le dictó un últimatum legal a Mireddys González, la todavía esposa de Daddy Yankee, para que presente los documentos requeridos, ya que podría ser arrestada por desacato si no entrega la información.

El pasado martes 3 de diciembre, el cantante y compositor puertorriqueño Daddy Yankee anunció su separación de Mireddys González, quien fue su esposa por más de 20 años y con la que tuvo dos hijos: "Luego de muchos meses de intentar salvar esto, mis abogados responderán a la petición de divorcio que recibí", comentó el reguetonero.

Desafortunadamente, dos semanas después de haber anunciado públicamente su divorcio, el nacido en San Juan presentó una demanda contra su todavía esposa ante el Tribunal de Primera Instancia, debido a que Mireddys presuntamente realizó diversas transferencias bancarias no autorizadas que suman un total de US$90 millones.

González tenía acceso a las cuentas personales de Daddy Yankee debido a que había sido su representante y también a las cuentas de sus dos empresas: Los Cangris y El Cartel; ya que, de acuerdo con el abogado de Mireddys, ella es la directora ejecutiva de una de las compañías, "por lo que no necesitaba autorización para retirar dinero".

El juez Anthony Cuevas del Tribunal de San Juan concedió hasta este lunes 30 de diciembre para que la representación legal de la todavía esposa del artista presente los documentos requeridos; y además, le advirtió a ella y a su hermana, Ayeicha González, que ambas podrían ser arrestadas por desacato si no entregaban la información.

Daddy Yankee le da otra oportunidad a su esposa

Ante el ultimátum legal que el juez de Puerto Rico le dictó a González, los abogados de Ramón Luis Ayala, el nombre real de Daddy Yankee, presentaron otra moción al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para extender hasta el martes 31 de diciembre la entrega de contraseñas para los accesos corporativos por parte de Mireddys.

Según el equipo legal del cantante puertorriqueño, esta acción representa una "muestra de paz" ya que el artista no desea ver a la madre de sus hijos encarcelada, y además, Daddy Yankee y las hermanas González acordaron que el reguetonero se convertiría en el único representante oficial de las corporaciones: Los Cangris y El Cartel.

Lea más: Daddy Yankee y su esposa llegan a un acuerdo legal

A pesar que el compositor consiguió la victoria legal frente a su esposa, el conflicto entre Daddy Yankee y Mireddys González aún continúa, debido a que todavía tienen un divorcio de por medio; en el que recientemente la estrella puertorriqueña reveló que su matrimonio fue un desafío, sin embargo, su fe en Dios lo ayudó a superar esos días.

"Aunque muchos piensen que lo tengo todo debido al éxito o la fama, la realidad es que últimamente me había estado sintiendo muy vacío por dentro. Tenía problemas de familia, con mis padres, con mis hermanos y por supuesto con Mireddys. No teníamos una relación sana, el matrimonio era un caos", confesó el intérprete en una entrevista.

"Si bien podía tenerlo todo materialmente, me faltaba lo más importante, una conexión profunda con Dios. Lo que realmente quería era salir a vivir una vida normal y no podía. Lo tenía todo, pero no tenía nada”, agregó el cantante, quien es considerado por los críticos como el exponente más significativos en la historia del reguetón.

Cabe mencionar que su aún esposa, Mireddys González, fue una figura clave en la carrera de Daddy Yankee, tras haber actuado como su representante y colaborar por muchos años en la gestión de su empresa El Cartel Records. Su papel fue esencial para el éxito global del reguetonero, lo que complica aún más el proceso de separación.