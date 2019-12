Dan a conocer el primer tráiler de “Wonder Woman 1984”, la secuela de “Wonder Woman”

La actriz israelí Gal Gadot vuelve a personificar a la superheroína en "Wonder Woman 84".

“Mi vida no ha sido como probablemente creas”, dice Wonder Woman en el comienzo de este clip de adelanto en el que se ve su reencuentro con Steve, el personaje que en la primera película interpretaba Chris Pine.

La historia de esta secuela se desarrolla en 1984, mientras que la primera película de la superheroína de DC Comics se desarrolló en 1918.

El tráiler desvelado el domingo también sirvió para presentar a dos de las nuevas incorporaciones para esta película: el chileno Pedro Pascal y la estadounidense Kristen Wiig.

Una vez más con la directora Patty Jenkins al mando de las operaciones, la acción de Wonder Woman 1984 viaja hasta la década de 1980. De ahí que el tráiler use la canción Blue Monday, del grupo británico New Order como banda sonora.

La cinta original Wonder Woman (2017) convirtió a Gal Gadot en una estrella mundial, recibió buenas críticas por parte de la prensa y triunfó en todo el mundo con una recaudación total de US$821.8 millones. El estreno de Wonder Woman 1984 está previsto para el próximo 5 de junio.

Wonder Woman 84 debería haber llegado hace un tiempo, puesto que su primera fecha de estreno estaba pautada para este año, pero por motivos desconocidos se tuvo que posponer.

La película se centrará en la lucha de Wonder Woman en contra de Cheetah y Maexwell Lord, quien tratará de prometerle a todos los ciudadanos una herramienta para obtener lo que siempre han querido. Una de las imágenes más impresionantes es cuando Diana porta una armadura dorada.

También se dieron a conocer los pósters oficiales.

Luces y sombras de DC Films

DC Films, que forma parte del estudio Warner Bros. y que adapta a la gran pantalla estas historias de DC Comics, ha encadenado una buena racha después de varios años de tropiezos o éxitos a medias.

Así, 2019 ha sido un año de optimismo para la compañía de la mano de Joker, un absoluto fenómeno protagonizado por Joaquin Phoenix y que lleva recaudados US$1 mil 55 millones con los que batió el récord de la película para adultos más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación).

También este año presentó la irreverente Shazam!, que se anotó US$364 millones con buenas críticas; mientras que despidió 2018 con el triunfo de Aquaman, que con Jason Momoa como estrella ingresó US$1 mil 148 millones.

Antes de que llegue a la gran pantalla Wonder Woman 1984, DC Films estrenará el 7 de febrero Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, película en la que Margot Robbie repite como Harley Quinn tras Suicide Squad (2016) y que ha contado con la dirección de Cathy Yan.

Así reaccionaron los usuarios de Twitter ante el tan esperado tráiler, en el que destaca la armadura dorada de la amazona.

