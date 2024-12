Dani Flow acusa a Christian Nodal de coquetarle a su esposa a pesar de estar con Ángela Aguilar

Debido a su repentina necesidad por cambiar de pareja, desde Belinda, pasando por Cazzu y ahora con Ángela Aguilar, el nombre del cantante mexicano Christian Nodal se ha convertido en el sinónimo de la palabra "mujeriego"; y las nuevas acusaciones por parte del reguetonero Dani Flow solamente confirman las especulaciones.

Durante una entrevista que se llevó a cabo en el programa de entretenimiento mexicano, Venga la Alegría, el reguetonero de 28 años acusó al músico mariacheño por haber intentado coquetearle a su esposa, Jocelyne Lino: "Me molestó que de repente comenzó a reaccionarle todas las publicaciones, así que tengo eso pendiente", comentó.

La reacción de Dani Flow fue mucho más indirecta, tomando en cuenta que él comenzó a reaccionar en todas las imágenes en donde se hablaba sobre la polémica de Ángela Aguilar y Cazzu, en donde acusan a la actual esposa de Nodal de haberle robado la pareja a la rapera argentina, quien acababa de tener una hija con Christian.

"Las acciones de Nodal me molestaron y yo quise responderle con el carrusel de fotos en donde salía su esposa, Ángela Aguilar, como un chiste a la par de Cazzu. Todo eso fue una simple respuesta hacia su actitud y sus intenciones. Si me gusta hablar sobre el tema pero lo que no quiero es que esto se vuelva un escándalo", agregó Dani Flow.

Christian Nodal y Dani Flow

De acuerdo con el reguetonero mexicano, Christian Nodal dejó de reaccionarle las publicaciones a su esposa después de que él comenzara a molestarlo con las imágenes y videos de Ángela Aguilar y Cazzu. "Yo soy una persona molestona y él entendió mi punto, por eso dejó de hacerlo, ya que sabía lo que estaba haciendo", añadió Dani Flow.

Al término de la entrevista, el cantante de música urbana le admitió a sus entrevistadores que por el momento no tiene nada en contra de Christian Nodal, simplemente no le "cae muy bien"; y respecto a su música, prefiere escuchar a Grupo Firme u otros exponentes de la música mariachi y norteña mexicana, antes de oir al mariacheño.

Este suceso se ha convertido en otro más que se suma a la lista negra de Nodal durante el 2024, uno de sus años más controversiales y polémicos, tanto a nivel artístico como a nivel personal. Después de abandonar a Cazzu y a su hija, Christian ha sido una víctima de las "olas de odio" por todo el mundo y lo mismo le sucede a Ángela.

La pareja que se casó en secreto el pasado miércoles 24 de julio en el estado mexicano de Morelos ha sido un blanco de críticas durante todo el año, principalmente la hija de Pepe Aguilar, a quien acusan de ser una destructura de hogares, tomando en cuenta que se involucró con Nodal cuando él aún seguía siendo la pareja de la argentina.

Por el momento, Christian Nodal no se ha pronunciado por las acusaciones del reguetonero mexicano Dani Flow, no obstante, las redes sociales se han inundado con mensajes hacia Ángela Aguilar, a quienes le advierten sobre la situación y le aseguran que la próxima en quedar con el corazón roto será ella, debido al famoso karma.

"Christian Nodal no se va a quitar la reputación de infiel de la noche a la mañana. No solo ha tenido varias parejas sentimentales en tan poco tiempo, sino que usualmente las engaña con la siguiente. No me extrañaría que la relación con Ángela Aguilar termine de la peor manera posible", comentó una de las presentadoras mexicanas.