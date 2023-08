Daniela Spalla en Guatemala 2023: La artista argentina ofrecerá un concierto en el país y asegura que será una velada inolvidable

En la actualidad cuenta con tres álbumes de estudio, Ahora vienen por nosotros (2014), Camas separadas (2018) y Puro teatro (2020) y su música la ha presentado en festivales internacionales como el Vive Latino, Pa´l Norte, Machaca, Catrina, Revolution Fest y Mujeres en el Rock, entre otros.

Spalla trabaja en la producción de Dara, su nuevo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 26 de octubre. En esa producción incluirá temas como Calle sin salida, Canciones tristes y Besos y pendientes, sencillo que lanzó el pasado 21 de julio.

Fecha, hora y lugar del concierto de Daniela Spalla en Guatemala

Daniela Spalla se presentará en Guatemala este viernes 25 de agosto en el Teatro Lux (6 avenida, 11-02, zona 1), a las 20 horas. Las entradas para el show tienen un costo de Q400 y se pueden adquirir en tickt.live.

Previo a su presentación, la artista argentina conversó con Prensa Libre y dio detalles de su presentación en el país, de su reciente sencillo y de su próximo álbum. Además, compartió información vinculada con su paso por México y de algunas de sus colaboraciones con otros artistas.

“Estoy muy emocionada, desde hace tiempo he querido llegar a Guatemala, es un país al que nunca he ido, así que estoy con muchas ansias preparando el show para este viernes 25 de agosto”, dijo Spalla quien cantará en el país y luego presentará su espectáculo en El Salvador y Costa Rica. Además, tiene previsto viajar a México para trabajar en más proyectos musicales y grabación de videoclips.

Besos y pendientes

De acuerdo con Spalla, Besos y pendientes, su reciente sencillo, es un tema ideal para esas historias de amor inconclusas que incluye una melodía que nos hará recordar los momentos donde fuimos felices.

El tema se lanzó el pasado 21 de julio y Daniela contó con el apoyo del colombiano Esteman, quien además de ser otro de los grandes cantautores del continente, es uno de sus mejores amigos.

Besos y pendientes es una oda pop que confirma el estado en el que se encuentra la carrera de Spalla, quien no para de romper récords de asistencia en sus conciertos y acumular miles de streams.

“Ese tema lo grabé en México y la mezcla si fue latinoamericana porque el productor es chileno y la colaboración con Esteman que es colombiano. Además, en la composición estuvimos Esteman, yo y el David Aguilar de México, gran amigo y gran talento”, dijo Spalla.

“En Besos y pendientes fue la mezcla o unión y eso pasa mucho en México, país en el que convergen muchos artistas de Latinoamérica porque tiene una industria grande. Geográficamente también es bastante central. Además, el público mexicano está acostumbrado a la llegada de proyectos de todos lados y también se presta mucho para la exportación porque es un país referente de toda Latinoamérica”, agregó la cantante y compositora argentina.

Spalla enfatizó que durante los últimos años ha trabajado proyectos en México debido al apoyo que ha recibido. “Otra cosa que hay en ese país, por eso de que la industria es grande, hay una sensación de que hay abundancia, entonces con esa abundancia de oportunidades, la generosidad en los artistas es mayor porque hay oportunidades para todos”, dijo.

“A mí me pasó que cuando llegué me ayudaron muchos artistas, sobre todo, artistas mujeres como Ximena Sariñana, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas y Mon Laferte. Ellas me dieron espacio para abrir sus conciertos. Eso pasa mucho en México y por eso en esta canción somos de distintas nacionalidades trabajando juntos”, agregó.

La cantante y compositora argentina cuenta también con numerosas colaboraciones con artistas de talla internacional como Leonel García, Carlos Sadness, Ximena Sariñana, Elsa y Elmar, Bandalos Chinos, Adan Jodorowsky, Esteman, Ramona, Nico Cotton, Jumbo, Alex Ferreira y Leiva, entre otros.

Colaboración internacional y unión de talento femenino

Debido a su calidad interpretativa, Spalla ha colaborado con varios artistas y en diciembre de 2021 formó parte del álbum Cuando te muerdes el labio, un proyecto del cantautor español Leiva, quien presentó 14 dúos, íntegramente con mujeres.

En ese álbum, el artista español contó con el apoyo de Fer Casillas, Elsa y Elmar, Zoe Gotusso, Natalia Lacuzna, Zahara, Ximena Sariñana, Natalia Laforcade, Ely Guerra, Silvana Estrada, Nina de Juan, Tulsa, Catalina García, la cantautora guatemalteca Gaby Moreno y Daniela Spalla.

“A Leiva lo quiero mucho, lo conocí en un momento de mi vida complejo. Recuerdo que le abrí un show y mi papá había muerto unos meses antes. Estaba pasando por un momento personal que era desafiante y Leiva estuvo presente en instantes muy puntuales, entonces lo quiero mucho y le tengo un gran cariño”, contó Spalla.

El tema en el que participó la cantante y compositora argentina le dio título al álbum, algo que la sorprendió, pero que sintió como un halago.

“Cuando te muerdes el labio tiene una historia peculiar. Me acuerdo que la cantamos en ese primer concierto que le abrí y él la acababa de escribir. Me invitó a cantarla porque se la imaginaba con una voz de mujer. Me acuerdo de que la ensayábamos, hicimos un video que se difundió en redes sociales y bueno, es una relación de años que, gracias a estar en ese disco, todas las que participamos en él nos ha abierto una puerta en España, porque a Leiva lo sigue mucha gente”, añadió Spalla.

Primera visita a Guatemala

De acuerdo con la artista argentina, el concierto programado en Guatemala para este viernes 25 de agosto será especial debido a que actuará con todos sus músicos.

“Voy con toda mi banda y eso es lo importante porque no siempre tengo esa posibilidad de llegar a un país con todos los músicos, por suerte ahora en Guatemala sí. Presentaré canciones de Dara, disco que sale el próximo 26 de octubre. Durante el concierto incluiré como cuatro o cinco canciones de ese álbum y después incluiré temas de mi repertorio que ya son un clásico en mis shows”, dijo Spalla.

La cantante y compositora argentina está convencida de que en Guatemala cuenta con múltiples admiradores y por esa razón tiene previsto algo especial durante su concierto en el Teatro Lux.

“Lo que es interesante en estos conciertos como el que daré en Guatemala, es que habrá un momento en el que me quedaré sola en el escenario, ya sea con guitarra o con el piano y justo ese momento deseo que se preste para que la gente pida canciones y pueda sacarlas y hacer un poco una especia de canciones a la carta durante un set acústico”, indicó la artista.

“A todo mi público guatemalteco, al fan que está ahí escuchando mis canciones desde hace tiempo, estoy muy emocionada de conocerlos, nos vemos este viernes 25 de agosto en el Teatro Lux. Verdaderamente estoy muy honrada de ir a este país y de que el público me reciba por primera vez”, concluyó.