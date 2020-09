Dave Grohl compone una canción para Nandi, la niña baterista que causa furor en internet

Nandi Bushell es una pequeña de 10 años amante de la música. (Foto Prensa Libre: Twitter)

Nandi Bushell es una pequeña de 10 años apasionada por la música. Sabe tocar varios instrumentos, aunque aparentemente la batería es su favorito.

Desde hace varias semanas, Nandi ha interpretado canciones clásicas del rock mundial y ha llamado la atención de las grandes estrellas del género, entre ellas Dave Grohl, exbaterista de la mítica banda Nirvana y ahora vocalista de los Foo Fighters.

Una serie de retos comenzó cuando Nandi se refirió a Dave Grohl e interpretó una de las primeras canciones que este compuso para los Foo Fighters, Everlong.

My dream is to one day jam with Dave Grohl, @taylorhawkins and all the @foofighters! Mr Grohl I would love to have a drum battle with you! I LOVE Everlong it’s really hard to play as it’s so fast but so much FUN! #foofighters pic.twitter.com/Pmdhvl57uu — Nandi Bushell (@Nandi_Bushell) August 17, 2020

“Mi sueño es algún día poder tocar junto a Dave Grohl y los Foo Fighters”, escribió en sus plataformas la pequeña baterista.

La reacción por parte de Dave no se hizo esperar.

Grohl respondió con un video en el que interpretó la canción en batería y luego le propuso un reto: interpretar la canción de otra banda que integró anteriormente, llamada Them Crooked Vultures.

It was an honour to be part of the most #EPIC #ROCK in battle in #HISTORY! With the most awesome, fun, kind and legendary #DaveGrohl! Thank you for giving me this incredible opportunity. I am extremely grateful. The Rock Gods of old are happy! @foofighters @crookedvultures pic.twitter.com/Fyk4AyQ7pg — Nandi Bushell (@Nandi_Bushell) September 3, 2020

Nandi aceptó el reto y luego de unos días mostró que es capaz de seguirle el ritmo a Dave, a pesar de su poca edad.

Pues ahora, el giro lo ha dado Dave de nuevo, pues ha compuesto una canción especialmente para Nandi, con el objetivo de que la aprenda y publique en redes sociales.

Ok @Nandi_Bushell….Round 2! Every superhero needs a theme song. Here’s one for you! Mad props to The Grohlettes for the background vocals. pic.twitter.com/js9xBasbpw — Foo Fighters (@foofighters) September 14, 2020

Dave Grohl se ha involucrado en actividades con jóvenes anteriormente con el objetivo de fomentar la educación musical.