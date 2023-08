¡De fiesta en Hollywood! Las imágenes del encuentro nocturno entre Shakira y Drake

A más de un año de esta noticia, Shakira se convirtió en una de las solteras más codiciadas dentro de la escena artística al mudarse a Miami, Estados Unidos.

La intérprete de Monotonía ha sido relacionada con varias celebridades de talla internacional, como el actor Tom Cruise, el basquetbolista Jimmy Butler y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

No obstante, diversos medios internacionales han reportado la aparición de un supuesto nuevo galán en la vida de Shakira.

Se trata del rapero canadiense Drake, uno de los artistas más exitosos de los últimos años y ganador de 5 Grammys.

Los rumores sobre el acercamiento entre Shakira y Drake surgieron a raíz de unas fotografías en las que se ve a ambas celebridades saliendo de una fiesta en West Hollywood, California, con “minutos de diferencia”.

Shakira and Drake leaving the same after-party on Sunday in West Hollywood, California. 👀

Would you be down for a collab between the two artists? pic.twitter.com/H3Posl60Rg

— Shakira Radio Stats (@Shakira_Radio) August 13, 2023