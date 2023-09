“De pensar que compartiré mi música en Guatemala me emociona”: WOS promete un concierto inolvidable en el país

Tras un año de espera, el pasado 4 de mayo WOS presentó Descartable, el primer sencillo de su próximo álbum y de acuerdo con el rapero argentino, el tema canción muestra otro costado de la ironía y las contradicciones a la hora de abordar temáticas desde las metáforas.

Enfocado en la promoción de su reciente sencillo, así como la difusión de sus éxitos, WOS conversó recientemente con Prensa Libre y dio detalles del concierto que ofrecerá en Guatemala, así como los motivos por los que decidió incluir el país en su gira.

“Reconozco que el freestyle es parte de lo que soy, de mí, y me encanta hacerlo y por supuesto que en los shows lo incluyo. En cada uno intento variar las maneras, pero definitivamente en el concierto habrá improvisación, siempre le doy lugar a eso porque es lindo y especial, sobre todo en lugares en los que nunca he ido como en Guatemala”, dijo WOS.

El rapero argentino dijo que le emociona visitar el país debido a que ha tenido contacto con varios admiradores a quienes espera deleitar con su concierto.

“Una de las razones por las que voy a Guatemala está enfocada porque muchas personas me escriben constantemente, se saben mis canciones, mi historia y me han pedido que lleve mi espectáculo a ese país, así que cumpliré. Además, durante mucho tiempo he podido recorrer algunos países de Latinoamérica y siempre han sido experiencias distintas, pero lindas a la vez, así que ir por primera vez a un lugar donde siento que la gente tiene ganas de recibirme es hermoso y eso sucede con el público de Guatemala”, agregó.

Convencido de que el público local está conectado con su música, WOS dijo que su concierto en el país será especial.

“La música me ha permitido disfrutar varias cosas y una de ellas es la conexión con el público, algo que con los guatemaltecos estoy seguro de que sucederá. Además, llegar a lugares que jamás me imaginé es algo que me llena porque solo de pensar que compartiré mi música en Guatemala, es increíble. Si alguien me lo dice antes, quizás no le creo porque ir de país en país, conectar con su gente, sentir el cariño y saber que me esperan es algo que no habría creído, así que es uno de los motivos por los que ya quiero estar en este país”, añadió.

Durante la conversación WOS aprovechó para recalcar que el concierto en Guatemala será especial porque viaja con todos sus músicos, que la gira lleva tiempo y que eso le permitirá dar lo mejor durante su primera visita en el país.

“A quienes les gusta mi música y el freestyle se van a sentir a gusto con mi presentación porque voy con toda mi banda y presenciarán un espectáculo que ya tiene un recorrido largo, que hemos ido puliendo y que está preparado para que la pasen super bien”, dijo.

Colaboración con Molotov

En abril pasado, la banda mexicana Molotov lanzó Solo D’Lira, su séptimo álbum de estudio y el único colaborador en esa producción fue el rapero argentino WOS en el tema Money In The Bank.

“Es algo muy loco lo que sucede en la actualidad con la música porque las personas tienen la facilidad de escuchar de todo y así como seleccionan rap, también lo hacen con el rock, pop, y muchos géneros más. Eso es algo que se da frecuentemente porque el ser humano está con ganas de cambios”, dijo WOS, artista que en mayo pasado colaboró con el también argentino Fito Páez en el álbum EADDA9223, cuya producción recorre renovadas versiones de las canciones de El amor después del amor, una de las obras maestras de su exitosa carrera.

Con Páez, WOS colaboró en La balada de Donna Helena y el pasado 7 de septiembre, el rapero argentino colaboró con el artista puertorriqueño Residente en Problema cabrón, canción y video con fuerte mensaje social.

“Ojalá se puedan seguir dando varios proyectos, más colaboraciones, más música, pero más allá de eso, sigo agradecido con las oportunidades que me ha dado la música y poder compartir con grandes músicos que han dejado huella mundialmente”, dijo WOS.

“Luego de esto tengo pendiente un par de lanzamientos que seguirán con más sencillos del nuevo disco. Descartable fue el primero, pero saldrá material nuevo porque estoy con ganas de seguir mostrando lo que hay de esta nueva producción”, concluyó el rapero argentino.

Cuando es el concierto de WOS en Guatemala

El rapero argentino WOS ofrecerá un concierto el sábado 16 de septiembre en Fórum Majadas, zona 11 de la ciudad de Guatemala, a las 18 horas.

Las localidades disponibles para ese evento son General de pie (Q475*) y Vip de pie (Q675*) y las entradas se pueden adquirir en TodoTicket, empresa que, según su sitio web, cobrará un recargo por servicio durante la compra de boletos.

En la gira actual, WOS se presentará este jueves 14 de septiembre en El Salvador y luego llegará a Guatemala el sábado 16. Posteriormente el espectáculo lo llevará a países como Ecuador, Perú y Colombia.