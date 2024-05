La película Desafiantes (Challengers, por su título original) es una de las películas con mayor alcance en lo que ha transcurrido de los primeros meses de este 2024.

Producida por la actriz estadounidense Zendaya, quien ganó el Emmy por su participación en la serie Euphoria, la película se ha posicionado ya como un clásico contemporáneo que juega con la seducción y el drama.

El anuncio de la película se hizo por primera vez en febrero de 2022 y fue el pasado 26 de abril de este año que se estrenó mundialmente. Actualmente el filme puede verse en varios cines de Guatemala.

La trama de la película sigue a Tashi Duncan, una joven jugadora de tenis profesional quien se envuelve en un triángulo amoroso con otros dos tenistas llamados Art Donaldson y Patrick Zweig​.

Zendaya interpreta a Tashi Duncan, quien al inicio de la película se presenta como una prometedora figura del tenis que, a causa de un accidente se ve impedida de continuar su carrera.

No obstante, al transcurrir de la película, se convierte en entrenadora de su esposo quien está en una mala racha, y quien además debe competir contra su antiguo mejor amigo y ex novio de Tashi.

El actor estadounidense Mike Faist interpreta a Art, el esposo de Tashi y jugador de tenis. Faist es conocido por su papel en el musical de Broadway Dear Evan Hansen y ha trabajado en televisión, cine y teatro.

Por otro lado, Josh O'Connor, interpreta a Patrick, el ex vínculo de Tashi y antiguo rival de Art en la cancha. El británico O'Connor es reconocido por su papel del príncipe Carlos en la serie The Crown. También actuó en la película God's Own Country.

Desafiantes está dirigida por Luca Guadagnino, conocido por encargarse de películas como Call Me by Your Name, que recibió múltiples nominaciones al Oscar.

La película es una apuesta del director por explorar el romance en un nuevo contexto, utilizando el tenis como telón de fondo y basándose en un guion desarrollado por el escritor Justin Kuritzkes.

De acuerdo con medios de comunicación internacionales como People, Desafiantes no es solo sobre el deporte, sino también sobre el romance y la complejidad de las relaciones humanas.

Este enfoque, que además se nutre de una historia de tensiones sexuales y de poder ha llamado la atención de varias personas alrededor del mundo.

La película también una banda sonora destacada, ya que presenta una oferte de techno berlinés inspirado en la música rave de los 90, creado por los ganadores del Oscar Trent Reznor y Atticus Ross.

En su fin de semana de estreno, Desafiantes lideró la taquilla estadounidense con $15 millones, una cifra grande, considerando que estaba dirigida específicamente para un público adulto y no tanto para audiencias más abiertas. No obstante, la película contó con presupuesto de $55 millones.