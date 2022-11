Denise Richards: qué se sabe sobre el ataque armado del que fue víctima la exesposa de Charlie Sheen en Los Ángeles

Phyper, ante la visible molestia del conductor, dejó pasar al sujeto; sin embargo, este decidió disparar en contra de ambos actores. Afortunadamente, el daño no trascendió y nadie resultó herido tras el incidente armado.

TMZ reportó que al llegar al estudio, Denise se encontraba desconcertada por lo sucedido mientras el personal de producción vio el agujero de bala en el auto y llamó al 911. También indicaron que se desconoce si las autoridades se hicieron presentes o si se tomó el reporte de lo sucedido.

El medio indicó que después del incidente, Denise trabajó durante 12 horas y Aaron la acompañó en ese tiempo. Al retirarse del estudio, un policía fuera de turno escoltó a la pareja a la autopista y de regreso a su casa.

Lea también: Rod Stewart: esta es la razón por la que el cantante rechazó más de US$1 millón para actuar en el Mundial de Qatar

En redes sociales se publicaron comentarios hirientes y ofensivos en contra de la actriz, uno en específico fue eliminado por irrumpir las políticas de Twitter.

Richards, debido a los constantes ataques virtuales en su contra, respondió ante los comentarios y dijo lo siguiente:

“Gracias. Nunca le desearía el mal a nadie. Lo que viví ayer con mi marido, no es que te importe. Fue la situación más aterradora en la que he estado. Lamento que un disparo no me haya rozado el cuello estúpido”, respondió Richards.

Thank you. I would never wish any harm on anyone. What I experienced yesterday with my husband,not that you care. Was the most terrifying situation I have ever been in. I’m sorry a shot didn’t graze my neck…asshole https://t.co/xWrAqvSeoa

— Denise Richards (@DENISE_RICHARDS) November 16, 2022