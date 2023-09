Desenterrando a María Luisa Xicotencatl, la cacica de Tlaxcala que se asentó en Guatemala junto a Pedro de Alvarado

Durante la más reciente celebración del seminario de Cultura y de la Corresponsalía, destacó una ponencia sobre María Luisa Xicotencatl, la mujer tlaxcalteca que llegó junto a Pedro de Alvarado a Guatemala en diciembre de 1527 con el propósito de expandir los dominios encabezados por España en Mesoamérica.

La conferencia de María Luisa Xicotencatl, dictada por la investigadora y poeta mexicana Citlalli Hernández Xochitiotzin, se planteó como un espacio para reflexionar sobre el cometido de preservación fijado desde las familias indígenas nobles de Tlaxcala a partir de la figura de Xicotencatl quien, lejos de ser pensada únicamente como la acompañante de Alvarado, podría ser considerada, según Citlalli H. Xochitiotzin, como un espejo del adelantado español.

Desde 1997, Hernández Xochitiotzin se ha encontrado con María Luisa Xicotencatl a través de investigaciones que ha realizado sobre personajes como Bernal Díaz del Castillo.

No obstante, la intención de la poeta por indagar en la figura de Xicotencatl ha cobrado más fuerza en medida que estudia la expansión de las familias nobles originarias del estado mexicano Tlaxcala, donde radica Citlalli y en el cual nació su padre, el legendario muralista Desiderio Hernández Xochitiotzin.

A propósito de su visita a Guatemala, la investigadora mexicana ha empezado a trazar en el país conversaciones con personas que se cree pertenecen al entramado genealógico de familias tlaxcaltecas.

¿Quién fue María Luisa Xicotencatl?

El nombre de María Luisa Xicotencatl ha sido mencionado brevemente en la historia oficial. Según recuerda Citlalli H. Xochitiotzin esta mujer tlaxcalteca aparece en archivos testimoniales de Bernal Díaz del Castillo y Diego Muñoz Camargo, así como en actas relacionadas a Pedro de Alvarado.

Luego de sus aproximaciones investigativas, Hernández ha presentado una afrenta histórica sobre Xicotencatl y tiene que ver en la forma que se acercó a Alvarado. “No creo que la hayan vendido como esclava. Sus vestimentas han sido representadas en pinturas como las de una sacerdotisa”, menciona la poeta quien además ha insistido en plantear reflexiones sobre el personaje alrededor de su contexto cotidiano, político, económico, religioso e histórico.

“María Luisa es una es un personaje que, atendiendo esa estratificación y esos conceptos holísticos, podemos comprender, es de gran importancia por su acumulación de saberes. No era cualquier mujer, venía de la familia Xicotencatl y tenía como tarea ser sacerdotisa que podía convocar”, señala Hernández Xochitiotzin.

La ideología de María Luisa estaba configurada alrededor de la necesidad de ensanchar su estirpe. Según explica la investigadora mexicana que visitó Guatemala, una de las más grandes lecciones de Xicotencatl radica en la voluntad y resiliencia que abonó a la conquista de nuevos territorios.

“Pedro no estaba solo. No es solo el mundo hispano lo que generó esta estructura. Para procurar la dualidad de mundos debía existir la preservación de la voluntad colectiva y María Luisa desarrolló una consciencia de familia y de clan que no han tenido todos. Con ella el honor existe como una idea premiada en servicio colectivo”, agrega la poeta e investigadora.

El legado político tlaxcalteco

María Luisa tenía la certeza de convertirse en una conquistadora de nuevas latitudes en respuesta a la preservación de su familia. No era solo la mujer que acompañaba a un adelantado, sino un espejo de este en cuanto a su operatividad política. “Pudo haberse regresado a Tlaxcala, pero no lo hizo porque debía cumplir con su destino”, remarca Citlali Hernández.

Desenterrar la figura de esta mujer sacerdotisa implica el entendimiento de una nueva fisura histórica para comprender la dualidad en el territorio mesoamericano. Según recuerda Hernández Xochitiotzin, los hermanos de María Luis Xicotencatl también guardan un lugar importante ya que se incorporaron a las filas de Pedro de Alvarado en la colonización y fueron nombrados estrategas.

Esto, según Citlalli Hernández, deja ver una capacidad organizativa entre españoles e indígenas. La poeta e investigadora señala que una distinción importante de los tlaxcaltecas tiene que ver con su capacidad de conciliar acuerdos y consolidar estructuras administrativas a lo largo de mucho tiempo.

De acuerdo con la investigadora mexicana, desenterrar la figura de María Luisa Xicotencatl permitiría comprender una “diversidad en las periferias históricas” para así permitirle a las personas reconocer “la potencialidad que tiene un país o un territorio y los significados que se podrán librar de la cultura”.