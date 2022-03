Día mundial de la poesía: 22 poemas que lo cautivarán

Esta, como todas las antologías, es injusta y limitada, no sobra nadie, pero faltan muchos.

Al lector le recomiendo leer cada poema a sorbos, uno a la vez, releerlo y volver a sentir la delicada voz de cada una de sus palabras y signos.

ARGENTINA

Francisco Morales Santos (guatemalteco)

A Jorge Carro

Argentina no es un lugar en el mapa

sino en el corazón.

Más que un nombre

es una nota que se prolonga

en la cuerda de un violín

es el viento colmado

con fragor de voces

de la gente común

que ama la vida

y clama con vehemencia…

Desde mis días de niño

con Billiken en las manos

aprendí de sus héroes

a escalar otros andes,

a ver la vida en el campo

en las chacras

como les llaman ustedes

con los colores primarios

y a no ser caminito que el viento ha borrado.

Argentina, Argentinita,

como te llama Piero,

físicamente estabas muy lejos

pero cerca, muy cerca de mi vida.

Bendita la palabra

Delia Quiñonez (guatemalteca)

Bendita la palabra

que inaugura un paisaje,

una piedra en el camino,

un lento fuego que sucumbe.

Bendita la palabra

que nace

cuando se abre una puerta,

un recuerdo,

una herida.

Palabra,

incandescencia,

brota para tus labios,

para las cuatro esquinas

de tus ojos

para el perro sin nombre

que espera tu llegada

Bendita la palabra

que resume

tu lento ahogo de esperanza;

la que alaba la dulzura

de tu cena frugal;

la que enardece el simple gesto

que anuda la correa de tu bota.

Palabra,

vuelo de piedra,

puño y flor;

de vastedad,

de pequeñez,

de todo lo

humanamente humano;

de todo lo divino

que no alcanza

a llenar su dimensión

en nuestros labios

sedientos de palabras.

Cartas a una desconocida

Nicanor Parra (chileno)

Cuando pasen los años, cuando pasen

Los años y el aire haya cavado un foso

Entre tu alma y la mía; cuando pasen los años

Y yo sólo sea un hombre que amó,

Un ser que se detuvo un instante frente a tus labios,

Un pobre hombre cansado de andar por los jardines,

¿Dónde estarás tú? ¡Dónde

Estarás, oh hija de mis besos!

Soñé que tú me llevabas

Antonio Machado (español)

Soñé que tú me llevabas

por una blanca vereda,

en medio del campo verde,

hacia el azul de las sierras,

hacia los montes azules,

una mañana serena.

Sentí tu mano en la mía,

tu mano de compañera,

tu voz de niña en mi oído

como una campana nueva,

como una campana virgen

de un alba de primavera.

¡Eran tu voz y tu mano,

en sueños, tan verdaderas!…

Vive, esperanza, ¡quién sabe

lo que se traga la tierra!

ANTIGUA (tiempo sin olvido)

Ana María Valdeavellano (guatemalteca)

Agua, polvo y piedra

De un tiempo sin olvido

Espadas cabalgantes

Ladrido de lebreles

Garra y colmillo de león

De oro y de sangre

Cien cúpulas gimientes

Con sísmicos lamentos

Lágrimas de un volcán

Y un palacio negro

Florece el Ixquisúchil

De cruces y campanas

Alfombras penitentes

Incienso, paletinas y ciriales.

En punto

A medianoche

Lloronas y tatuanas

Cadejos y nahuales

Desfilan por su magia

Que un río pensativo

Refresca en la memoria

Al fondo una niña

De cielo en la mirada

Esparce su nostalgia.

Rebeldía

Dulce María Loynaz (cubana)

¿A qué amar la estrella en el lago? ¿A qué tender la mano

hacia la frágil mentira del agua? Méndigo de bellezas, buceador

de esperanzas, mira que sólo la Verdad es digna de tu sueño:

sé fuerte alguna vez y apedrea la estrella que no existe en el

agua falaz y brilladora.

Se equivocó la paloma…

Rafael Alberti (español)

Se equivocó la paloma,

se equivocaba.

Por ir al norte fue al sur,

creyó que el trigo era el agua.

Creyó que el mar era el cielo

que la noche la mañana.

Que las estrellas rocío,

que la calor la nevada.

Que tu falda era tu blusa,

que tu corazón su casa.

(Ella se durmió en la orilla,

tú en la cumbre de una rama.)

La fe

Rubén Darío (nicaragüense)

En medio del abismo de la duda

lleno de oscuridad, de sombra vana

hay una estrella que reflejos mana

sublime, sí, mas silenciosa, muda.

Ella, con su fulgor divino, escuda,

alienta y guía a la conciencia humana,

cuando el genio del mal con furia insana

golpéala feroz, con mano ruda.

¿Esa estrella brotó del germen puro

de la humana creación? ¿ Bajó del cielo

a iluminar el porvenir oscuro?

¿A servir al que llora de consuelo?

No sé, mas eso que a nuestra alma inflama

ya sabéis, ya sabéis, la Fe se llama.

No volveré a ser joven

Jaime Gil de Biedma (español)

Que la vida iba en serio

uno lo empieza a comprender más tarde

-como todos los jóvenes, yo vine

a llevarme la vida por delante.

Dejar huella quería

y marcharme entre aplausos

-envejecer, morir, eran tan solo

las dimensiones del teatro.

Pero ha pasado el tiempo

y la verdad desagradable asoma:

envejecer, morir,

es el único argumento de la obra.

La luna

Jorge Luis Borges (argentino)

A María Kodama

Hay tanta soledad en ese oro.

La luna de las noches no es la luna

que vio el primer Adán. Los largos siglos

de la vigilia humana la han colmado

de antiguo llanto. Mírala. Es tu espejo.

Ahora que ya no llueve

Alejandro Sagastume (guatemalteco)

has borrado la nieve de mi jardín,

he dejado de hablar

de mis derrotas y soledades.

Ahora que me abrigas el alma

comparto contigo mis victorias

y creamos historias.

Has secado la lluvia de mi ventana,

ha salido el sol y ha crecido la poesía.

Yo no tengo soledad

Gabriela Mistral (chilena)

todos

Es la noche desamparo

de las sierras hasta el mar.

Pero yo, la que te mece,

¡yo no tengo soledad!

Es el cielo desamparo

si la Luna cae al mar.

Pero yo, la que te estrecha,

¡yo no tengo soledad!

Es el mundo desamparo

y la carne triste va.

Pero yo, la que te oprime,

¡yo no tengo soledad!

El tiempo y la ruina

Juan Diéguez Olaverri (guatemalteco)

Dijo el tiempo á la ruina: tú eres mi hechura.

Abuelito, dijo ella, se te figura.

– ¿Pues de quién eres?

– Del hombre, que destruye todos los seres.

Mirada

César Brañas (guatemalteco)

Media noche traidora de estrellas,

acribillada de emboscadas,

yo asisto al rapto de tu mirada

en cacería de tentaciones.

Dios nos libre, si Dios lo puede,

de tu mirada.

Visitas

Octavio Paz (mexicano)

A través de la noche urbana de piedra y sequía

entra el campo a mi cuarto.

Alarga brazos verdes con pulseras de pájaros,

con pulseras de hojas.

Lleva un río de la mano.

El cielo del campo también entra,

con su cesta de joyas acabadas de cortar.

Y el mar se sienta junto a mí,

extendiendo su cola blanquísima en el suelo.

Del silencio brota un árbol de música.

Del árbol cuelgan todas las palabras hermosas

que brillan, maduran, caen.

En mi frente, cueva que habita un relámpago…

Pero todo se ha poblado de alas.

Yo soy

Alejandra Pizarnik (argentina)

Mis alas?

dos pétalos podridos

mi razón?

copitas de vino agrio

mi vida?

vacío bien pensado

mi cuerpo?

un tajo en la silla

mi vaivén?

un gong infantil

mi rostro?

un cero disimulado

mis ojos?

ah! trozos de infinito

Vuelo de voces

Carlos Pellicer (mexicano)

Mariposa, flor de aire,

peina el área de la rosa.

Todo es así, mariposa,

cuando se vive en el aire.

Y las horas de aire son

las que de las voces que vuelan.

Solo en las voces que vuelan

lleva alas el corazón.

Llévalas de aquí, que son

únicas voces que vuelan.

El triste

Rafael Arévalo Martínez (guatemalteco)

Mi alma de cristal es transparente;

pero es como el cristal de la ventana

que recibe las luces del Poniente.

Deja pasar la rubia

procesión de la luz de la mañana

y oye tocar la lluvia eternamente.

Porque nada hay más triste que la lluvia

cuando llama al cristal de una ventana.

Pausa

Mario Benedetti (uruguayo)

De vez en cuando hay que hacer

una pausa

contemplarse a sí mismo

sin la fruición cotidiana

examinar el pasado

rubro por rubro

etapa por etapa

baldosa por baldosa

y no llorarse las mentiras

sino cantarse las verdades.

La sombra del pájaro

Oteño Joao (isla Brack)

Después de mí, se cae el infinito a pedazos y se vuelve todo,

siento la briza musical de ese vacío disfrazada de viento que me toca

permanezco en la quietud

porque mirar a otras partes es quebrar espejos y herirme

ya no tengo sangre, solo palabras,

esas piedras de David con las que intentamos aniquilar al Dios que nunca aparece.

Después de mí, se cae el infinito a pedazos y se vuelve todo,

estoy agarrado firmemente a un poco de rama,

que me la prestan y tampoco existe como yo.

¿Quieres oír un sueño?…

Manuel Acuña (mexicano)

¿Quieres oír un sueño?…

Pues anoche

vi la brisa fugaz de la espesura

que al rozar con el broche

de un lirio que se alzaba en la pradera

grabó sobre él un “beso”,

perdiéndose después rauda y ligera

de la enramada entre el follaje espeso.

Este es mi sueño todo,

y si entenderlo quieres, niña bella,

une tus labios en los labios míos

y sabrás quién es “él” y quien es “ella”.

El otro

Rosario Castellanos (mexicana)

¿Por qué decir nombres de dioses, astros

espumas de un océano invisible,

polen de los jardines más remotos?

Si nos duele la vida, si cada día llega

desgarrando la entraña, si cada noche cae

convulsa, asesinada.

Si nos duele el dolor en alguien, en un hombre

al que no conocemos, pero está

presente a todas horas y es la víctima

y el enemigo y el amor y todo

lo que nos falta para ser enteros.

Nunca digas que es tuya la tiniebla,

no te bebas de un sorbo la alegría.

Mira a tu alrededor: hay otro, siempre hay otro.

Lo que él respira es lo que a ti te asfixia,

lo que come es tu hambre.

Muere con la mitad más pura de tu muerte.