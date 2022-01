Diego Verdaguer: las emotivas fotografías que publicó su hija Ana Victoria

En la publicación diferentes artistas respondieron como Maribel Guardia, Patricia Manterola, entre otros.

Entre los recuerdos que ha subido en estos meses, en una oportunidad, en la pandemia reflexionó “un poco irónico celebrar la felicidad en estos días apocalípticos. Pero no podemos dejar que la tristeza que abunda las calles, los negocios cerrados, la incertidumbre en la salud y en la economía nos depriman. Decidí compartir esta foto porque me parece un momento perfecto, la época, la moda, la victoria en la que vivían mis padres y yo tan feliz con mis jazmines… Quizá solo intento recordarles y recordarme a mi misma; que lo más valioso que tenemos es nuestra familia. Cuiden de ella, ahora más que nunca, si se han equivocado hagan enmiendas, si no están dando todo su corazón aprovechen estas horas muertas para demostrar cuánto aman.

Yo estoy muy agradecida por toda la felicidad que sembraron en mi. Gracias infinitas @yoamandamiguel & @diegoverdaguer”. Mientras la imagen guarda esos momentos de triunfo de Amanda Miguel y Diego Verdaguer.

En su cuenta con frecuencia subía algunas fotografías de la interacción con su padre. Los viajes, presentaciones y otros detalles.

