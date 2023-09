“Diferencias irreconciliables”: Bijou Phillips, esposa de Danny Masterson, pidió el divorcio tras la condena del actor a 30 años de prisión por violación

Masterson, hallado culpable en mayo de violar a dos mujeres en 2001 y 2003 en su casa en Hollywood Hills, fue condenado el 7 de septiembre en Los Ángeles a una pena de entre 30 años de cárcel y cadena perpetua.

Con la decisión judicial, el actor de 47 años y padre de una niña de 9 años con Phillips solo podrá solicitar la libertad condicional a los 77 años.

La actriz solicitó la custodia absoluta de su hija, con derecho de visitas a Masterson, agregó TMZ.

El abogado de Phillips no respondió los pedidos de información de la AFP.

Bijou Phillips has filed for divorce from Danny Masterson following his 30-year rape sentence, according to TMZ. pic.twitter.com/yAb186AzfR

— Pop Crave (@PopCrave) September 19, 2023