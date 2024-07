Los 30 años y el documental

En 2023 la banda cumplió tres décadas de trayectoria y lo celebró en julio de ese año con un concierto en la capital. De acuerdo con Edgar “Whiskey” Lara, mánager del grupo, la idea inicial consistió en festejar el aniversario con músicos actuales y exintegrantes, pero todo creció debido a las circunstancias del show. “Durante la planificación del concierto para celebrar los 30 años, pensamos con los músicos que no se podía quedar solo así. Entonces se me ocurrió grabar el audio del evento, algo similar a lo que hicimos para el 25 aniversario, pero esta vez trabajar más el audio y hacerlo más en serio”, agregó Lara. Según el mánager del grupo, al recordar que celebrarían tres décadas de trayectoria ininterrumpida, decidió también documentarlo en video.

El preestreno del documental

En cuanto a la trayectoria ininterrumpida de la banda, Omar Méndez enfatiza que está orgulloso de todo lo que ha alcanzado con sus compañeros debido a que ha sido una lucha y una aventura llena de momentos exageradamente buenos.



“Este documental particularmente me gustó porque captó lo que viví ese día, durante la fiesta de a los 30 años. Desde la intensidad de las rolas con la banda original, la interacción del público con la banda actual y el momento que para mí fue clave, como poder oír, poder cantar el tema ‘Mi viejo’ a mi papá”, añadió el vocalista de la banda al recordar que su papá ha presentado complicaciones de salud.



“Mi papá ya está grande y en el 2023, en el momento que celebramos los 30 años de carrera él estaba muy mal. En la familia no estábamos seguros si iba a poder llegar, no estábamos seguros si iba a poder caminar, pero estuvo ahí, subió al escenario, me dio unas rosas y emocionalmente para mí fue maravilloso”, agregó Omar.