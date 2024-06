“Doña Florinda” fue una de las seleccionadas para representar a México junto a Chumel Torres, codeándose con otras grandes figuras de la comedia, no solo de Latinoamérica, sino también de Estados Unidos y otros países europeos en un evento que se efectuó por primera vez.

El objetivo de este encuentro, según explicó El Vaticano, fue el de celebrar la diversidad, el amor y la solidaridad por medio de diálogos interculturales, intercambiando alegría y esperanza.

Durante el evento, el Papa elogió a los presentes, “el humor no ofende, no humilla, no clava a las personas en sus defectos. Mientras que hoy en día la comunicación genera a menudo oposiciones, ustedes saben reunir realidades diferentes y a veces incluso opuestas. ¡Cuánto tenemos que aprender de ustedes!“.

La experiencia de la actriz mexicana

Cuando fue invitada, Meza creyó que era una broma, según indicó en entrevistas durante el evento. Además, aseguró que no fue la única que pensó eso. La comediante dijo que varios de los presentes habían tenido la misma reacción, y que habían tachado la invitación como algo “raro”.

La actriz sostuvo que “esto que acaba de hacer el Papa es una raya en el agua, es sorprendente y admirable“, y añadió que “hay que tener una mente muy aguda y ser muy inteligente para considerar la comedia como él lo hace“.

Para Meza, el humorismo “es el triunfo de la inteligencia” porque se requiera de ella para utilizar la ironía y ser capaz de entretener a la gente y resaltó que Francisco considera la comedia como “un don especial“.

Meza aprovechó la oportunidad para entregarle al Papa dos libros escritos por Roberto Gómez Bolaños, reconocido como “Chespirito”. También para obtener material para crear contenido en sus redes sociales, reveló la comediante.

La cumbre de la comedia con el Papa Francisco pic.twitter.com/l9NtANQmn2 — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) June 14, 2024

Otros artistas internacionales

Entre los humoristas de talla internacional que asistieron se encuentran los estadounidenses Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jim Gaffigan, Conan O’Brien, Chris Rock, Tig Notaro y Whoopi Goldberg, aunque la mayoría de cómicos que asistieron son italianos.

También acudieron a la audiencia tres humoristas españolas, Cristina Castaño, Victoria Martín y Sara Escudero, así como cómicos de Brasil y Portugal.

Con información de RPP, Posta y cadena 3