Dónde ver los Grammys 2024, a qué hora son y otros detalles

Las mujeres predominan en las categorías principales como las de Álbum del año y Grabación del año, donde solo compite un hombre, el prodigio del jazz Jon Batiste.

Si ganara su cuarto premio al Álbum del año, Swift sería la primera artista en conseguir ese póker y dejaría atrás con tres a leyendas como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.

Sería la cereza del pastel para la artista de 34 años, quien ya domina con creces la música mundial.

Swift ocupa los titulares con solo pestañear, y también por su romance con la estrella de football americano Travis Kelce, quien no podrá asistir a la ceremonia de los Grammy porque está concentrado con su equipo Kansas City Chiefs para disputar el Superbowl de la NFL el próximo fin de semana.

Los Grammy también tendrán una alta dosis del mundo “Barbie”, el éxito en cines que consiguió 11 nominaciones por participaciones destacadas, desde Eilish, Dua Lipa, la rapera Nicki Minaj y el nominado al Oscar Ryan Gosling.

Ice Spice, rapera del barrio neoyorquino Bronx, compite por un galardón por su trabajo en “Barbie” y por Mejor nuevo artista, una categoría que los expertos pronostican podría llevarse tras un año excepcional en el que conquistó internet.

Watch GRAMMY Sunday LIVE on Feb. 4!#GRAMMYPremiere Ceremony

3:30 PM ET | 12:30 PM PThttps://t.co/B6MnR5kHYg#GRAMMYLive from The Red Carpet

6 PM ET | 3 PM PThttps://t.co/B6MnR5kHYg

66th #GRAMMYs

8 PM ET | 5PM PT@CBS & @ParamountPlus

📲 Learn more: https://t.co/Zpl9G8C98y pic.twitter.com/wSyiQEHsQw

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 29, 2024