Dónde y cuándo ver el Snyder Cut de “La liga de la justicia” en Guatemala

La hora ha llegado, Zack Snyder estrernará por fin su tan comentado corte de La liga de la justicia. La versión del director que promete ser un hito dentro de las producciones de superhéroes desde el Universo Cinematográfico de DC.

La nueva producción que reunió de nueva cuenta a los actores Hery Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck, Jason Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher, interpretarán sus populares papeles extraídos de los cómics, en una cinta que se proyectará en la plataforma de HBO Max en los Estados Unidos.

Pero esto no significa que los países que aún no cuentan con el servicio de streaming tengan que privarse de este estreno. El Snyder Cut de la Liga de la justicia sí se podrá ver por tiempo limitado en algunos servidores.

Así que no tendrás que esperar a que HBO Max llegue hasta junio para poder presenciar este gran suceso. Warner Bros. Entertainment anunció que en varios países de Latinoamérica.

The Time is Now. #ForAutumn pic.twitter.com/kmaXuJqGPv

— Zack Snyder (@ZackSnyder) March 14, 2021