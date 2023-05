¿Drogaron y abusaron de fanáticas? La banda Rammstein rechaza acusaciones y esto es lo que se sabe

En días anteriores surgieron en redes sociales diversas alegaciones sobre presuntos abusos por parte de Lindemann, conocido por su conducta provocativa y que ha sido objeto en el pasado de acusaciones similares.

Una joven irlandesa, Shelby Lynn, afirmó haber sido drogada después del concierto de Rammstein en la capital lituana de Vilna, después de ser invitada junto con otras chicas a una fiesta con los integrantes del grupo en la que se les sirvió abundante alcohol.

Lynn describió cómo Lindemann supuestamente se enojó después de que ella rechazó mantener relaciones sexuales con él. Después comenzó a sentirse mal y a sufrir alucinaciones.

With regard to the allegations circulating on the internet about Vilnius, we can rule out the possibility that what is being claimed took place in our environment.

We are not aware of any official investigations into this matter.

— Rammstein (@RSprachrohr) May 28, 2023