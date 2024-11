Dulce María confirma el final de RBD

Dulce María habla sobre RBD y del proceso de demanda de su ex mánager.

A raíz de la telenovela Rebelde, que llevaba al público a conocer la trayectoria de un grupo de amigos que armaban un grupo musical nació RBD. Este es un grupo de pop mexicanoque tuvo un éxito enorme.

Después de alcanzar un exitoso reconocimiento tuvieron una pausa que terminó con un reencuentro que dio vida a una gira por varios países. Dulce María, Christian Chávez, Anahí, Maite Perroni y Christopher Uckerman fueron quienes llenaron los escenarios con su talento.

La gira, denominada Soy Rebelde Tour, fue un reencuentro que tardó 15 años en concretarse y llevó a RBD a recorrer estadios y arenas en Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, acumulando más de 50 fechas. Esta iniciativa, producida por Live Nation y Soul Production Inc., se posicionó como la segunda gira más lucrativa de cualquier artista latino en 2023, solo superada por Mañana Será Bonito de la colombiana Karol G.



Sin embargo, parte de la banda empezó un proceso dedenuncia para su ex manager, Guillermo Rosas, por desfalco de 10 millones de dólares obtenidos por la gira Soy Rebelde Tour. En esta demanda no participaron Anahí ni Dulce María.



En una reciente entrevista parael programa Ventaneando, Dulce María dijo que ella tenía una perspectiva distinta de la situación y eso la había llevado a tomar esas decisiones.

“Porque cada quien tenemos diferentes perspectivas y actuamos de acuerdo a eso, hay que respetar todas las decisiones. Cuando yo pueda platicarles, si es que en algún momento se pueda platicarles lo que yo siento, lo que yo viví, les platicaré con mucho gusto”, explicó.

Al respecto que otra gira o proyecto pendiente con RBD será difícil que se lleve a cabo.

También explicó que "se han dicho tantas cosas" al respecto y al final de cuentas es un proceso legal complejo que "se está llevando en Estados Unidos, ni siquiera es aquí" y que cuando tenga la oportunidad, hablará al respecto.