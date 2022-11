Eduardo Capetillo Jr. incursionará como solista y se niega a recibir ayuda de sus padres

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eduardo Capetillo G. (@eduardocapetillog)

Su primogénito, Eduardo Capetillo Jr., ha decidido continuar el legado artístico de la familia y prepara su primer sencillo y disco como solista, indican medios internacionales. El cantante dijo que su proyecto se encuentra en la fase de grabación de los videoclips, lo cual lo tiene muy emocionado porque es la “materialización de todo lo que han trabajado por más de un año”.

Sin embargo, ha tomado la decisión de que no quiere el apoyo de sus padres para ganar fama porque quiere triunfar de manera independiente, sin la necesidad que el público lo ubique por sus padres o que las oportunidades le lleguen por influencia de ellos. “Me encantan las colaboraciones, yo creo que cuando se juntan dos artistas, esa mezcla de talentos, ideas, de emociones normalmente crean algo muy bonito y padre”, dijo ante las cámaras.

Además, agregó que por lo pronto no hará ninguna colaboración. “Ni con mis papás, ni con gente que admiro porque antes de pedir yo un favor de esa naturaleza, aunque sean mis papás, yo quiero demostrar lo que puedo hacer, quiero demostrar mi talento, yo no quiero pedir favores sin antes demostrar, no me sentiría cómodo conmigo mismo”, mencionó.

Hasta el momento Eduardo Capetillo Jr. no ha dado más detalles de su proyecto musical. Sin embargo, dijo a los medios de comunicación que incursionará en el género regional mexicano porque se siente muy cómodo vistiendo de charro. “Estaría raro que cantará otra cosa, soy charro’. Toda la vida estuve en el rancho. Me encanta toda la música, yo creo que como músico tienes que poder escuchar todos los géneros, a todos los compositores porque es la única manera de seguirte preparando”.