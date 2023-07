Eiza González: quién es la actriz mexicana por la que Lewis Hamilton habría olvidado su aventura con Shakira

No obstante, el piloto británico habría olvidado su romance con Shakira para comenzar una nueva aventura amorosa con una de las artistas mexicanas más populares del momento: Eiza González.

Hamilton y la actriz de 33 años fueron captados a bordo de un lujoso yate en Ibiza tras la finalización del Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña.

Las imágenes de este inesperado encuentro rápidamente se hicieron virales en redes sociales y generaron varias teorías sobre una posible relación amorosa entre el piloto de la escudería Mercedes y Eiza González.

Le puede interesar: Así fue la “noche salvaje” en la que Shakira y Lewis Hamilton celebraron después del Gran Premio de Fórmula 1

Lewis spotted with Eiza-Gonzalez and Jenny Stray Spetalen in Ibiza!#F1 #LewisHamilton pic.twitter.com/0BA9lqBIis

— Mercedes F1 Team News (@MercedesF1_News) July 14, 2023