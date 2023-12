El actor Andre Braugher, conocido por su papel en “Brooklyn Nine-Nine” y “Men of a Certain Age”, fallece a los 61 años

Además, durante su trayectoria en la pequeña pantalla se alzó con un Emmy gracias a su papel del detective Frank Pembleton en “Homicide: Life on the Street” (1993-1999) y otro en la categoría de mejor miniserie por “Thief” (2006), título que también le granjeó una candidatura al Globo de Oro.

Justamente en “Homicide: Life on the Street” conoció a su mujer, la actriz Ami Brabson, con la que tuvo a sus hijos Michael, Isaiah y John Wesley.

Su legado en televisión también deja para la posteridad su papel de Owen Thoreau Jr. en la serie “Men of a Certain Age” (2009) junto a Ray Romano y Scott Bakula, que le valió dos nominaciones al Emmy.

En las últimas décadas, su figura había cobrado incluso mayor impacto debido a su interpretación del capitán Raymond Holt en la comedia policíaca “Brooklyn Nine-Nine”, en la que participó concretamente desde 2013 a 2021.

Actor Andre Braugher, known for his roles in Brooklyn Nine-Nine and Homicide: Life on the Street, has died. He was 61. pic.twitter.com/FBfGi0IXGq

Durante este período, ganó dos premios Critics Choice al mejor actor de reparto en una serie de comedia y recibió otras cuatro nominaciones al Emmy.

Además, estaba previsto que protagonizara la serie “Residence”, de Netflix, próximamente.

Dentro de su desempeño en la gran pantalla también figuran sus apariciones en las películas “City of Angels” (1998), “Frequency” (2000) y “Poseidon” (2006).

Andre Braugher, the two-time Emmy-winning star of series including ‘Homicide: Life on the Street,’ ‘Men of a Certain Age’ and ‘Brooklyn Nine-Nine’ died on Monday after a brief illness. He was was 61 https://t.co/tVfJxW4BRF pic.twitter.com/J14Welht1e

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 13, 2023