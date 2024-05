Carlos Bonavides nació el 14 de octubre de 1940 en Veracruz, México.

El actor mexicano alcanzó la fama por el programa El premio mayor, donde interpretaba al personaje que lo hizo famoso: Huicho Domínguez.

Domínguez acumuló una fortuna, sin embargo cuenta que la despilfarró debido al alcoholismo, por lo que tuvo que vender su casa, dos camionetas y un terreno, cuenta en un video. Por lo que ahora renta un apartamento y vive modestamente.

"Aquí está Superhuicho Domínguez", dice en una publicación de Tiktok el conocido actor, haciendo el ademán de quitarse la camisa como Superman. "Me pude contratar para todas las ferias, para todas las fiestas y para todos los lugares donde se necesita la risa de Superhuicho Domíguez, finaliza el video.

"A esta edad nada me da pena, a mí me daría pena me daría no llevar dinero a mi casa, me daría pena que en en mi casa no hubiera lo necesario. A mis 83 años estoy fuerte...", dijo Carlos Bonavides en el programa La mesa caliente.

He tenido mucho éxito y desde que hice el video ya he tenido ocho eventos, dijo el actor.

Actualmente trabaja en un programa de Televisa que se llama Es neta Eva y en junio hará otra película, contó también.