El actor de Aracnofobia, Julian Sands, fue declarado desaparecido tras excursión en California

No obstante, se espera que una vez que las condiciones meteorológicas y de seguridad mejoren, puedan retomarse las averiguaciones de campo.

Mientras tanto, en la página oficial de Facebook del Sheriff del Condado las autoridades hicieron un llamado a todos los excursionistas -incluso a los expertos- a evitar los paseos y las caminatas en la zona del monte Baldy por el alto riesgo de enfrentar un accidente.

A la par del actor inglés, quien vive en el Norte de Hollywood, las autoridades también buscan por separado a un residente de Hathorne llamado Bob Gregory en la zona de Crystal Lake, en las montañas de San Gabriel.

Hasta el momento ningún representante del actor ha dado algún testimonio al respecto.

Sands nació el 4 de enero de 1958 en Otley, West Yorkshire (Inglaterra) y su carrera ha estado marcada por proyectos de cine y televisión.

Entre sus trabajos destacados se encuentra la película The Girl with the Dragon Tattoo (2011), la comedia de acción de Jackie Chan The Medallion (2003), así como su participación en series como Smallville o The L Word.

